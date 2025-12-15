Agencias

Kallas subraya que el uso de activos rusos es la forma "más creíble" de financiar a Kiev

Bruselas, 15 dic (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró este lunes que el uso de los activos rusos inmovilizados para dar un préstamo a Ucrania es la forma "más creíble" de financiar a Kiev, pero admitió que sin el apoyo de Bélgica, país en el que se encuentra en Europa la mayoría de dichos activos, no será "muy fácil" alcanzar un acuerdo al respecto.

"La opción más creíble es el préstamo de reparación (préstamo a partir de los activos rusos inmovilizados) y en eso es en lo que estamos trabajando. Aún no estamos ahí y cada vez es más difícil, pero estamos haciendo el trabajo; todavía nos quedan algunos días", declaró a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas.

Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea tienen previsto debatir fórmulas para financiar a Ucrania los próximos años en la cumbre que tendrá lugar en la capital belga a partir de este próximo jueves, con el foco puesto en la concesión del préstamo a partir de los activos rusos inmovilizados. EFE

