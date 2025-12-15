Agencias

Identifican a cinco de las víctimas del atentado de Bondi, incluidos dos rabinos

Sídney (Australia), 15 dic (EFE).- Las autoridades y medios locales confirmaron este lunes la identidad de cinco de las quince víctimas mortales del tiroteo ocurrido durante un festival judío en la playa de Bondi, en Sídney, el domingo.

Entre los fallecidos se encuentran dos rabinos y un hombre francés que fue identificado por el canciller francés, quien añadió en su cuenta de X que la nación europea "no escatimará esfuerzos para erradicar el antisemitismo dondequiera que surja y para combatir el terrorismo en todas sus formas".

Los quince fallecidos no incluyen a uno de los presuntos atacantes, que también murió durante el suceso, mientras continúa la investigación para identificar al resto de las víctimas.

Las autoridades australianas confirmaron este lunes que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país, donde cerca de un millar se congregaba para celebrar la festividad judía del Janucá.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Las víctimas tendrían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años y cinco heridos permanecen en estado crítico, según detallaron las autoridades.

Uno de los presuntos autores del ataque fue identificado en la víspera como Naveed Akram, un hombre procedente de Bonnyrigg, según indicó un alto funcionario de las fuerzas de seguridad en declaraciones a la cadena pública ABC.

La misma fuente dijo hoy a ABC que el segundo presunto autor es Sajid Akran, padre de Naveed.

EFECURRENT AFFAIRSBONDI SHOOTINGBONDI MASS SHOOTINGAnti SemitismHanukkahterrorismMASS CASUALTYantisemitismSHOOTING PRESSEREPAXXARCNSWAUSTRALIAN SHOOTINGSHOOTING SCENEemergency servicesNSW POLICERELIGIOUS SHOOTINGnewsAUSTRALIAN PM

