FundéuRAE: “rompehielos”, no “rompehielo”

Madrid, 15 dic (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que la forma “rompehielos”, y no “rompehielo”, es la apropiada para referirse al buque capaz de navegar y abrir un paso en aguas heladas.

Sin embargo, en los medios de comunicación se encuentra en ocasiones este sustantivo escrito sin “s” final, como en los siguientes ejemplos: “Alquilan el rompehielo ARA Almirante Irízar a un gimnasio”, “Aclara que seguirá trabajando en un rompehielo para la empresa rusa pese a las sanciones” o “Este buque rompehielo de 1960 funciona ahora como embarcación turística”.

Con el significado de ‘buque de formas, resistencia y potencia adecuadas para abrir camino en los mares helados’, el “Diccionario de la lengua española” recoge “rompehielos”, en una sola palabra y con “s” final. Se trata de un compuesto formado por un verbo y un nombre no contable en el que, como señala la “Nueva gramática de la lengua española”, el segundo elemento (“hielo”) se mantiene siempre en plural (“el/los rompehielos”). Lo mismo sucede con otras voces similares, como “paraguas” o “quitamiedos”, pero no en otros casos, como “crecepelo” o “ganapán”.

Por tanto, en las frases del principio, lo indicado habría sido escribir “Alquilan el rompehielos ARA Almirante Irízar a un gimnasio”, “Aclara que seguirá trabajando en un rompehielos para la empresa rusa pese a las sanciones” y “Este buque rompehielos de 1960 funciona ahora como embarcación turística”.

