Fundación 'La Caixa', El Corte Inglés y Caixabank, las empresas que más aportan al PIB español, según Advice

Fundación 'La Caixa', El Corte Inglés, Caixabank, Telefónica e Inditex son los cinco grandes grupos empresariales que mayor aportación socioeconómica hacen al Producto Interior Bruto (PIB) español, según el último Estudio Advice de Éxito Empresarial realizado por Advice Strategic Consultants.

A continuación, Grupo Banco Santander, Mercadona, Iberdrola, Cellnex Telecom y Meliá Hotels International completan el 'top 10' de grandes empresas privadas españolas que contribuyen socioeconómicamente al país.

La realidad económica de España, hoy, resalta la necesidad de contar con grandes grupos empresariales y financieros nacionales, para poder competir en Europa y en un contexto global, con Estados Unidos y China. Así lo destacan una gran mayoría de líderes de opinión (92%) consultados por Advice Strategic Consultants.

La encuesta cuantitativa entre líderes de opinión realizada por Advice Strategic Consultants durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025 concluye que "el papel de la gran empresa es esencial para el crecimiento económico del país". Adicionalmente y en paralelo, las grandes empresas sistémicas españolas proveen carga de trabajo a las pymes.

"La aportación de las empresas a la riqueza de un país es también su mayor contribución social. En otras épocas en que el papel del estado y las empresas --en lo económico y lo social-- estaba claramente definido, posiblemente no se hubiera producido tan fuerte asunción de compromiso social y económico con el país por parte de las empresas privadas", ha apuntado el socio director de Advice Strategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel.

FUNDACIÓN 'LA CAIXA', APORTACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

El estudio nombra en primer lugar a Fundación 'La Caixa', por su acción social y, en lo económico, porque es dueña de CriteriaCaixa, primer grupo empresarial e inversor español, con 30.000 millones de euros en activos gestionados y participaciones accionariales en empresas sistémicas españolas como CaixaBank (32%), Naturgy (26%) y Telefónica (9,9%).

El Corte Inglés destaca por su "liderazgo en retail, comercio, moda y distribución" y "por ser uno de los mayores empleadores de España". Su contribución al PIB es del 1,14%, cifra confirmada y auditada por la consultora KPMG y contrastada por Advice Strategic Consultants.

De su lado, CaixaBank generó un impacto socio-económico directo de 18.872 millones de euros al PIB español (a fecha de marzo de 2025) lo que representó el 1,18% del PI) español. CaixaBank terminará 2025 habiendo aportado 1,50% al PIB.

A continuación se sitúa Telefónica, que contribuyó al 1,27% del PIB español en 2025, con un impacto socioeconómico de 34.000 millones. Telefónica publicó un informe el pasado mes de julio, sobre su impacto socioeconómico en las economías de los países en que opera (España, Brasil, Alemania, Reino Unido...) y la cantidad alcanza los 100.000 millones de euros.

Finalmente, Inditex aporta 1,16% al PIB español (unos 19.800 millones de euros), al tiempo que, como El Corte Inglés, estimula las economías locales al contratar proveedores de las comunidades en que opera.