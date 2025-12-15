El Rey llega al Ayuntamiento de L'Hospitalet (Barcelona) por el centenario de su título de ciudad

El rey Felipe VI ha llegado este lunes sobre las 11 horas al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde participará en el acto con motivo del centenario de la concesión del título de ciudad por parte del rey Alfonso XIII.

Le han recibido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde, David Quirós; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y otros representantes del consistorio.

Tras la recepción institucional a las puertas del consistorio, el Rey visitará el ayuntamiento, firmará el libro de Honor de la ciudad, recibirá un pin conmemorativo, y saludará a los miembros del consistorio y a los exalcaldes Celestino Corbacho y Núria Marín.

Un centenar de ciudadanos han acudido a la recepción, a los que el monarca y las autoridades han saludado antes de iniciar la visita.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA FLORIDA

Tras la visita al ayuntamiento, Felipe VI continuará su visita en el centro municipal de transformación digital 'La Florida 6.0', en el barrio de la Florida, donde conocerá los proyectos de innovación del espacio.

Visualizará dos audiovisuales sobre la conmemoración del centenario, y pronunciará un breve discurso en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) de L'Hospitalet para, posteriormente, atender a un cóctel servido por alumnos del Centro de Formación de Hostelería municipal.

PROTESTAS CONTRA LA VISITA

En respuesta a esta visita, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una concentración de rechazo cerca del mercado de La Florida, ante el centro de transformación digital que visitará el Rey.

"Lo recibiremos como se merece. Que quede claro que Catalunya no tiene rey", ha defendido la entidad independentista.