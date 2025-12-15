El nuevo Gobierno euroesceptico de República Checa asume el poder

Praga, 15 dic (EFE).- El presidente de la República Checa, Petr Pavel, nombró este lunes en Praga el nuevo Ejecutivo del país -una coalición de populistas y eurocríticos encabezada por el magnate agroindustrial Andrej Babis-, y le pidió que actúe como un socio "constructivo" de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

"Debemos relacionarnos con estas instituciones con la máxima responsabilidad y ser más constructivos que negacionistas", instó Pavel a los miembros del nuevo Ejecutivo, en el que dos mujeres ocupan cartera -Finanzas y Desarrollo Regional- y en el que Asuntos Exteriores recae en Petr Macinka, líder del eurocrítico 'Motoristé sobe' (Motoristas Unidos).