Agencias

EEUU felicita a Kast por su victoria en las presidenciales de Chile

Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha felicitado a Jose Antonio Kast por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ha celebrado este domingo Chile, en las que se ha impuesto con cerca del 60 por ciento de los votos a su rival, la candidata de izquierdas Jeannette Jara.

"Felicitaciones al presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial", ha expresado en un escueto mensaje en su cuenta de la red social X.

El 'número dos' de la cartera diplomática estadounidense, Christopher Landau, ha celebrado en la misma plataforma la "contundente victoria y claro mandato" del ultraderechista en una jornada que ha destacado como "una muestra más de la vitalidad de la democracia chilena".

Asimismo, ha destacado que "Estados Unidos y Chile han mantenido una estrecha relación durante la mayor parte de los últimos dos siglos, como lo sé por experiencia propia como hijo de un exembajador estadounidense en Chile".

Cabe recordar que George W. Landau se desempeñó como representante diplomático de Washington en el país latinoamericano entre 1977 y 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Kast pedía el 'sí' por el Gobierno del general en el referéndum de 1988, en el que finalmente los chilenos rechazaron la continuidad del dictador en el poder.

El candidato del Partido Republicano, que ha hecho campaña en favor del "orden" y la seguridad, ha ganado la segunda ronda de los comicios con el 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de la exministra Jeannette Jara.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido el destacado opositor beninés Candide Azzanai tras el fallido golpe de Estado de la semana pasada

Las autoridades aumentaron la vigilancia en Benín luego del intento de derrocamiento, lanzando operativos contra figuras opositoras e investigando posibles vínculos con la conspiración, mientras crecen la tensión política y la preocupación por derechos civiles en el país

Detenido el destacado opositor beninés

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve y niebla activan este sábado avisos en trece provincias, Ceuta y Melilla

La AEMET ha emitido alertas por inestabilidad severa causada por la borrasca 'Emilia', con situaciones de riesgo importante en varias zonas del país, recomendando máxima atención ante lluvias intensas, vientos fuertes y fenómenos adversos en tierra y litoral

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve

El ingrediente casero que puede aliviar la tos nocturna mejor de lo que imaginas

Especialistas advierten que la miel puede calmar molestias nocturnas asociadas a infecciones virales leves, brindando algún alivio temporal solo en ciertos casos, pero no debe emplearse en lactantes ni en cuadros persistentes o graves, según fuentes médicas

Infobae

Naturgy crea un 'cerebro' para el control remoto de su parque de ciclos combinados en España

El centro digitalizado de Sagunto se convierte en el eje estratégico de operaciones de Naturgy, coordinando diecisiete instalaciones y permitiendo ajuste instantáneo de la producción, mientras la compañía proyecta este modelo automatizado hacia mercados internacionales como México

Naturgy crea un 'cerebro' para

Al menos dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov

Equipos de emergencia desplegados tras la ofensiva que dejó víctimas en Sarátov intensifican la búsqueda y el apoyo a los afectados, mientras continúan labores de reparación de servicios y vigilancia ante el riesgo de nuevos ataques y daños adicionales

Al menos dos ciudadanos rusos