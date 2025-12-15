Agencias

Borrasca Emilia: finaliza la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia y se activa la amarilla en la provincia

Guardar

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha actualizado sus alertas por fenómenos meteorológicos y ha decretado el fin de la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia. De esta forma, la provincia queda en alerta amarilla por lluvias y tormentas.

Por su parte, tendrán la misma alerta amarilla todo Castellón y Alicante, mientras que el sur de Castellón contará con alerta nivel naranja por lluvias, han apuntado desde el CCE.

Para esta jornada se esperan en la Comunitat chubascos localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en las provincias de Valencia y Castellón que cesarán a partir de mediodía en Valencia y, por la tarde, en Castellón, ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas bajarán, de forma ligera en el interior y Castellón; mientras que las máximas anotarán un leve ascenso, más marcado en el interior de Valencia.

Para hoy también se espera viento de componente este moderado en el litoral, rolando a oeste flojo al final de la jornada; y, en el resto de la autonomía, viento flojo del norte y noreste que cambiará a variable con predominio de la componente oeste.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán implementa la subida de los precios de la gasolina para los grandes consumidores

Infobae

Las inundaciones de finales de noviembre en el oeste de Indonesia dejan ya más de un millar de fallecidos

Al menos 3,3 millones de personas resultaron damnificadas tras la emergencia en Sumatra, donde un ciclón y lluvias excepcionales han causado miles de víctimas, cientos de desaparecidos y daños masivos en viviendas, escuelas e infraestructuras clave

Las inundaciones de finales de

La principal organización de preservación histórica demanda a Trump para detener su reforma de la Casa Blanca

La querella judicial abierta por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica denuncia que el proyecto de ampliación impulsado por la administración federal alteraría la función simbólica y patrimonial de la sede presidencial sin suficiente consulta experta ni transparencia pública

La principal organización de preservación

Detenido el destacado opositor beninés Candide Azzanai tras el fallido golpe de Estado de la semana pasada

El arresto de Candide Azzanai marcó un giro en el pulso entre fuerzas opositoras y el gobierno, elevando la tensión política mientras aumenta el escrutinio internacional sobre los límites a la disidencia y la situación de las libertades en Benín

Detenido el destacado opositor beninés

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve y niebla activan este sábado avisos en trece provincias, Ceuta y Melilla

La AEMET mantiene alertas por lluvias intensas, viento, tormentas y nieve en diversos puntos del país bajo la influencia de la borrasca ‘Emilia’, que obliga a extremar la precaución y restringir desplazamientos en varias regiones y archipiélagos

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve