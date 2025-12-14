Suben a 16 los estudiantes muertos en un accidente de autobús en el noroeste de Colombia

Bogotá, 14 dic (EFE).- La cifra de muertos en el accidente de un autobús que transportaba a unos 40 estudiantes y cayó a un abismo este domingo en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste) aumentó a por lo menos 16, frente a los 12 reportados inicialmente, mientras que el número de heridos se mantiene en veinte, según las autoridades.

El siniestro ocurrió de madrugada, cuando estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, municipio del área metropolitana de Medellín, regresaban de una excursión de cierre de curso a las playas del departamento caribeño de Sucre donde habían celebrado su graduación de bachillerato.

Por causas que aún son materia de investigación, el autobús cayó a un precipicio entre las localidades de Remedios y Segovia, en el noreste de Antioquia.

"De momento estamos hablando de 16 personas fallecidas", declaró a periodistas el secretario de Educación de Bello, Edgar de Jesús Callejas.

De las 20 personas heridas, seis fueron trasladadas a Medellín, la capital departamental, tres de ellas en estado grave, según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

"Hoy es un día muy triste para Antioquia, una excursión de jóvenes que celebraban su graduación y se dirigían desde las playas de Sucre al municipio de Bello, del Liceo Antioqueño de esta localidad, sufrieron un accidente en zona rural de Remedios", explicó el gobernador.

El Liceo Antioqueño publicó en Instagram fotografías de los 16 jóvenes fallecidos, mientras que la Alcaldía de Bello anunció que este domingo no encenderá el alumbrado navideño y que, en su lugar, instalará un tótem por cada víctima del accidente.

Sus perfiles en redes sociales, al igual que los del Ministerio de Transporte y de la estatal Agencia Nacional de Seguridad Vial, aparecen en tonos grises con una cinta negra en señal de luto.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aclaró en un video compartido en X que la excursión había sido organizada por los propios estudiantes y no por la rectoría ni por la Secretaría de Educación del municipio.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también lamentó el siniestro y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

"No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres. Lo siento mucho por ellos y sus familias. Son las malas noticias en nuestra Patria", escribió el mandatario en X.

Mensajes de condolencia fueron expresados también por varios líderes políticos, entre ellos los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022). EFE