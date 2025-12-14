Enfrentamientos armados entre dos localidades de Guatemala dejan al menos cinco fallecidos

Al menos cinco personas han fallecido y más de una decena han resultado heridas este sábado tras enfrentamientos armados desatados entre los ciudadanos de las localidades guatemaltecas de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, cada una ubicada a un lado de la importante vía terrestre conocida como la carretera internacional Panamericana.

La propia carretera ha estado cortada durante más de ocho horas después de que grupos armados se hayan enfrentado por un conflicto territorial entre ambos municipios, según han confirmado las autoridades locales al diario 'La Hora'.

Tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como efectivos del Ejército de Guatemala ha sido desplegados para acabar con los episodios de violencia y restablecer el tráfico en la carretera Panamericana, por la que todavía recomiendan circular con precaución ante la posibilidad de encontrar hombres armados en los alrededores.

El Gobierno liderado por Bernardo Arévalo ha condenado los ataques y ha cifrado en siete los militares heridos durante la jornada, en la que también ha denunciado el secuestro de 15 agentes de la Policía.

"Grupos paramilitares, ilegales, altamente armados atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá. Adicionalmente, tomaron la estación de policía y secuestraron a 15 agentes. También obstaculizaron carreteras y secuestraron buses. El Ejército de Guatemala respondió de forma defensiva, resultando, hasta el momento, siete oficiales heridos", han indicado las autoridades guatemaltecas en un comunicado.

Para el Ejecutivo los actos violentos van más allá del conflicto territorial y ha asegurado que la situación de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán "evidencia un cambio crítico en la naturaleza de un conflicto histórico que está siendo aprovechado por grupos ilegales armados poniendo en riesgo a la población".

De esta manera, los enfrentamientos de este sábado reflejan que el "crimen organizado" ha penetrado en el territorio y "está utilizando las estructuras y tensiones locales para sus propios fines delictivos", lo que ha elevado "sustancialmente" el riesgo para "la población civil y la seguridad nacional".

Entre las motivaciones de los ataques, según el Gobierno, estaría "crear un vacío de autoridad estatal" para facilitar la presencia de los grupos criminales que en esta ocasión se encontraban "altamente armados".

"Reiteramos que la presencia del Ejército de Guatemala es neutral y resguarda a ambas comunidades de los desmanes del crimen organizado. La presencia del Estado es protección, no represión. Alertamos a la población para que no atienda información falsa que está girando contra las fuerzas del Ejército de Guatemala", ha afirmado el Gobierno guatemalteco.