Cierran las urnas en Chile tras una jornada "tranquila"

A las 18.00 horas de este domingo (22.00 horas en la España peninsular) han cerrado los colegios electorales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile en una jornada que ha transcurrido de forma "tranquila".

"Las personas pudieron votar de manera tranquila, de manera rápida y ha fluido la cantidad de electores y electoras en los locales de votación", ha declarado la presidenta del Servicio Electoral de Chile (SERVEL), Pamela Figueroa Rubio, en declaraciones recogidas por la emisora Radio Biobío.

La votación ha sido "un proceso expedito y mucho más rápido que las elecciones del 16 de noviembre", ha destacado antes de mencionar el alto porcentaje de mesas constituidas. "Antes de las nueve y media de la mañana, alrededor entre las 9.30 y las 10.00 de la mañana teníamos más del 99 por ciento de las mesas constituidas (...). Posteriormente, logramos instalar el 100 por cien de las mesas en territorio nacional", ha relatado.

Figueroa ha destacado así el "compromiso cívico, el compromiso democrático de las y los vocales de mesa", agradeciendo "la labor que han cumplido para que el proceso electoral en nuestro país se lleve a cabo de la manera impecable, como estamos acostumbrados".

Por el momento no hay datos de encuestas a pie de urna ni del escrutinio oficial sobre los comicios, en los que se enfrentan el candidato de extrema derecha José Antonio Kast y la candidata de izquierdas y oficialista Jeannette Jara.

Jara, de 51 años, fue la opción más votada en la primera vuelta del 16 de noviembre con el 26,9 por ciento de los votos, pero su rival, Kast (23,93 por ciento) cuenta con sumar el apoyo de los otros tres candidatos de derecha tras recibir su respaldo explícito.