Aplazado el Valencia Basket-Casademont Zaragoza por la alerta roja por fuertes lluvias

El partido de la décima jornada de la Liga Endesa entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, previsto para este domingo a las 18.00 horas en el Roig Arena, ha sido aplazado por la amenaza de fuertes lluvias en la provincia de Valencia por la llegada de la borrasca 'Emilia'.

"Ante la situación de alerta roja en la zona de Valencia, y tras petición de la alcaldía de la ciudad, acb comunica el aplazamiento del partido Valencia Basket-Casademont Zaragoza, previsto a las 18.00 horas de esta tarde y correspondiente a la Jornada 10 de la Liga Endesa", señaló la acb, que explicó que "próximamente" anunciará la nueva fecha para la disputa del choque.

Se trata del segundo encuentro aplazado de la jornada, después de que el sábado se aplazase también el Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia por la llegada también de la borrasca 'Emilia' al archipiélago canario.

