Albanese apunta a una reforma de la normativa sobre armas de fuego tras el atentado de la playa de Sídney

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha afirmado este lunes (noche del domingo en España) que podría impulsar una reforma de la legislación sobre posesión de armas tras el atentado en el que han muerto 15 personas en una fiesta judía de la Janucá en la playa de Bondi, en Sídney.

El ataque ha sido perpetrado por un hombre de 50 años, muerto en el tiroteo, y su hijo de 24 que tenían armas registradas legalmente a nombre del ahora fallecido.

"Lo que sea necesario", ha respondido Albanese al ser interrogado por la posibilidad de impulsar una normativa similar a la que entró en vigor tras la matanza de Port Arthur de 1996, cuando un individuo mató a 35 personas en esta ciudad de Tasmania. Tras el incidente se aprobaron restricciones a la posesión de armas automáticas y semiautomáticas, se creó un registro de armas y se puso en marcha un programa de compra de armamento.

Además, Albanese ha declarado para este lunes un día de luto en el que las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales y ha prometido dedicar "todos los recursos" para responder a este atentado.

El dirigente australiano ha querido destacar por otra parte la labor de los servicios de emergencia, así como la de la "gente corriente" que intervino para reducir a los atacantes. "La gente que corre hacia el peligro representa lo mejor del carácter australiano. Eso es lo que somos. Gente que se pone en pie por nuestros valores", ha argumentado.

Se ha referido además a los sucesos de Bondi como "acto de pura maldad". "Ha sido un ataque deliberado contra la comunidad judía. El primer día de la Janucá debería ser un día de gozo y celebración, pero la comunidad judía hoy se duele", ha declarado en rueda de prensa desde Sídney.

"Hoy todos los australianos los estrechan en sus brazos y les decimos: estamos con vosotros. Haremos lo que sea necesario para terminar con el antisemitismo. Es una lacra y vamos a erradicarla juntos", ha prometido.

En cuanto a las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las que acusaba a las autoridades australianas de no tomar medidas contra el antisemitismo y por las que ha sido interrogado Albanese, ha preferido hacer un llamamiento a la "unidad nacional".

"Este es el momento de que los australianos se unan. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Mi gobierno seguirá estando con los judíos australianos y seguirá apoyando para erradicar el antisemitismo en todas sus formas", ha remachado.