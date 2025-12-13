Agencias

Trump recibe al equipo estadounidense de hockey sobre hielo campeón olímpico en 1980

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido a los miembros del equipo estadounidense de hockey sobre hielo que ganaron la famosa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, en lo que se recuerda como 'El milagro sobre hielo'.

El equipo estadounidense, formado por jugadores amateurs y universitarios, sorprendió a la favorita Unión Soviética y luego conquistó contra todo pronóstico la medalla de oro con otra victoria en la final ante Finlandia.

Trump recibió a los jugadores en la Casa Blanca el viernes y firmó un proyecto de ley para concederles las Medallas de Oro del Congreso. "Ha sido uno de los momentos más grandes que he visto en el deporte. Y me gustan los deportes. Estos son los hombres que nos dieron una de las victorias deportivas con más historia de todos los tiempos", dijo Trump.

"Se llama 'El milagro sobre hielo', y supongo que eso es lo que fue", añadió. Los miembros actuales del equipo lucieron los sombreros que se pusieron en la ceremonia de inauguración de los Juegos hace 45 años.

