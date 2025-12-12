Agencias

Wembanyama podría regresar ante los Thunder para las semifinales de la NBA Cup

Miami (EE.UU.), 12 dic (EFE).- El francés Victor Wembanyama, jugador de los San Antonio Spurs, podría hacer su reaparición el sábado en las semifinales de la NBA Cup contra los Oklahoma City Thunder, tras perderse un mes de competición por lesión.

Wembanyama fue catalogado como "probable" en el reporte de lesiones de los Spurs de este viernes, lo que puede indicar que esté disponible para el encuentro de mañana, que se disputa en Las Vegas.

El joven francés de 21 años se ha perdido los últimos doce partidos de su equipo por una lesión en el gemelo que sufrió después de una derrota contra los Golden State Warriors el pasado 14 de noviembre.

El conjunto texano no echado de menos a su estrella y ha firmado 9 victorias en ese periodo, incluida una en los cuartos de final de la NBA Cup el pasado miércoles contra Los Angeles Lakers, que selló su pase a las semifinales del torneo.

Allí se verán las caras contra el equipo más forma de la competición, unos Thunder que solo han perdido un partido de 25 posibles.

Antes de la lesión, Wembanyama estaba mejorando sus números de las dos temporadas anteriores. Promedia 26,2 puntos, 12,9 rebotes y 3,6 tapones por noche en los doce partidos disputados.EFE

EFE

