Agencias

Sheinbaum invita al papa León XIV a México en llamada por Día de Virgen de Guadalupe

Guardar

Ciudad de México, 12 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este viernes una llamada telefónica con el papa León XIV, a quien invitó formalmente a visitar el país, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas religiosas y culturales más relevantes para millones de mexicanos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria informó que dialogó con el pontífice “en esta fecha tan especial para el pueblo de México”, y señaló que aprovechó la conversación para reiterarle la invitación a realizar una visita oficial al país. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Países de la ONU defienden respuestas urgentes y colectivas a crisis ambientales pese a EEUU

Infobae

Trump anuncia el comienzo de su programa para comprar permisos de residencia en EEUU por un millón de dólares

Trump anuncia el comienzo de

Un informe alerta de que los recortes a la ayuda sanitaria pueden suponer 14 millones de muertes evitables

Infobae

La ESA capta al cometa interestelar 3I/Atlas brillando con rayos X

La ESA capta al cometa

Los demócratas publican fotos de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Epstein

Infobae