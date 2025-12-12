Noboa y Jerí acuerdan en gabinete binacional reforzar las fronteras con apoyo tecnológico

Quito, 12 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo interino de Perú, José Jerí, acordaron este viernes, en el marco del decimosexto Gabinete Binacional y encuentro presidencial, reforzar las fronteras con apoyo tecnológico, con el objetivo de frenar la criminalidad que acecha a ambos países.

"Hemos coincidido, a propuesta del presidente Noboa, en usar la tecnología para poder resguardar nuestras fronteras, sin que ello quite la presencia de las fuerzas del orden, que tienen que hacer un trabajo complementario", dijo Jerí en una breve declaración que hicieron ambos mandatarios al final del gabinete.

Aunque no dio más detalles de qué tipo de tecnología pretenden utilizar, el mandatario interino peruano dijo que estaban convencidos de que si trabajan en conjunto por ese objetivo de reforzar la zona fronteriza se va a poder frenar "una de las fuentes de criminalidad entre ambos países".

Noboa, por su parte, reiteró que la seguridad es "un problema regional" que debe "abordarse de manera conjunta", ya que si "los criminales y la gente que busca el mal siempre busca la forma de unirse", los que hacen "las cosas bien" deben encontrar la mejor forma de trabajar juntos.

"Hemos hablado sobre la cooperación en la frontera, también sobre los retos que hay con la minería ilegal y el narcotráfico, pero más que nada hemos abierto un diálogo que jamás se deberá cerrar, un diálogo que va a continuar, un diálogo que va a ser esencial para el desarrollo de nuestra región", añadió el mandatario ecuatoriano.

Jerí añadió que salieron de las reuniones "sumamente contentos por los acuerdos y compromisos" que han asumido ambos países.

El fortalecimiento del control de las fronteras es uno de los 57 compromisos políticos y de cooperación que Ecuador y Perú asumieron este viernes con la firma por parte de Noboa y Jerú de la Declaración Presidencial de Quito 2025.

En ese documento también se destaca el reconocimiento del Corredor de Conservación Transfronterizo Andino Amazónico (CCTAA) como una iniciativa de integración binacional diseñada para la protección de ecosistemas clave, según informó la Presidencia ecuatoriana.

Además, se incluye la voluntad de avanzar con la suscripción e implementación del memorando de entendimiento enfocado en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Los mandatarios también coincidieron en la importancia del establecimiento de una mesa de trabajo binacional para coordinar los servicios de salud a los que los ecuatorianos y peruanos pueden acceder en centros de ambos países, en términos de reciprocidad y conforme a los niveles de atención disponibles.

En el marco del gabinete binacional, los ministros de Energía de ambos países suscribieron un acuerdo en materia de hidrocarburos que tendrá una vigencia de seis años, y que permitirá evaluar y promover acciones para garantizar el abastecimiento energético y la eficiencia logística. También busca fomentar el intercambio comercial de petróleo crudo, gas y derivados.

Tras las declaraciones, los mandatarios salieron al balcón del palacio presidencial y saludaron a quienes los esperaban en la Plaza Grande. EFE

(foto) (video)