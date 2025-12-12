MSF alerta del impacto de la tormenta polar 'Byron' sobre las "terribles condiciones de vida" en Gaza

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este viernes del impacto del paso de la tormenta polar 'Byron' por la Franja de Gaza, donde se han registrado más de diez muertos y el derrumbe de edificios ya dañados por la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"La noche pasada fue muy difícil en Gaza. La tormenta destruyó edificios que ya estaban dañados y mató a muchas personas. Incluso hubo un niño que murió de frío y muchas tiendas de campaña se inundaron durante la noche", ha lamentado la coordinadora de emergencias de la ONG en Gaza, Caroline Seguin.

Así, ha recalcado que las lluvias han provocado la inundación de tiendas de campaña usadas por desplazados y ha relatado que "la gente tenía sus cosas en el agua, los colchones y la ropa estaban mojados y hacía mucho, mucho frío". "Una compañera me ha dicho que le preocupa más la llegada del invierno que los bombardeos actuales, debido a las terribles condiciones de vida que se viven hoy en Gaza", ha indicado.

Seguin ha hecho hincapié en que la organización "está muy preocupada por el próximo mes, con la llegada del invierno y las fuertes lluvias", especialmente debido al "enorme aumento" de las infecciones respiratorias en niños y de los casos de diarrea durante el invierno de 2024 a causa de la crisis humanitaria en la que está sumida la población del enclave a causa de la enorme destrucción causada por la ofensiva de Israel.

"Los heridos que viven dentro de las tiendas tendrán grandes dificultades para curar sus heridas y probablemente sufrirán un aumento de las infecciones", ha manifestado. "En los últimos dos años de guerra, tenemos a muchas personas que han sido amputadas y que están en sillas de ruedas. Por lo tanto, es casi imposible vivir en estas condiciones", ha reseñado.

En esta línea, ha resaltado que la situación es también "muy dura" para los recién nacidos, "sabiendo que, con la última hambruna, tenemos muchos niños que nacen con bajo peso, por lo que son muy frágiles". "Empezar la vida en estas condiciones, bajo tiendas de campaña que se mueven con el viento, es muy difícil y podría poner en peligro incluso su vida", ha zanjado.

La mayoría de las víctimas mortales --seis-- se concentran en el barrio de Bir al Naja, en la ciudad de Beit Lahia, donde se ha derrumbado una casa, mientras que al menos dos han perecido por la caída de un muro en el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza. A ellas hay que sumar las muertes provocadas por las bajas temperaturas, entre ellas las de dos niños y una bebé de ocho meses.