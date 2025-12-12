Ministro de Perú afirma que recuperar la capacidad en Defensa es "una necesidad imperiosa"

Lima, 12 dic (EFE).- El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, afirmó que recuperar la capacidad en Defensa de su país es "una necesidad imperiosa", en referencia a una próxima compra de aviones caza y un reciente acuerdo firmado con Corea del Sur para adquirir casi 200 vehículos blindados.

"Todos tenemos que tener cierto nivel de capacidad disuasiva y eso, más que una exigencia, es una necesidad imperiosa", dijo Álvarez en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP).

El primer ministro sostuvo que los aviones de fabricación francesa Mirage 2000 con los que cuenta la Fuerza Aérea de Perú (FAP) "están llegando ya a la finalización de su vida útil" y reveló que actualmente solo uno de ellos está operativo.

"La Fuerza Área Peruana había perdido parte de capacidad disuasiva y eso no puede permitirse en ningún país", indicó.

Hace un mes, Álvarez ya ratificó que el país va a comprar 24 aviones caza, tal como anunció el anterior Gobierno de Dina Boluarte, por un monto total de 3.500 millones de dólares, aunque las autoridades peruanas aún han hecho público el modelo escogido.

En ese sentido, el primer ministro destacó que existe un acercamiento con Corea del Sur y que Perú ya ha manifestado su interés en el avión caza multirol KF 21, pero dijo que también estudia aeronaves de procedencia estadounidense, sueca y francesa.

Álvarez comentó, además, sobre la firma de un acuerdo estratégico para la adquisición de 195 tanques K2 y vehículos blindados de la firma surcoreana Hyundai Rotem, en la que será la mayor exportación de defensa terrestre de Corea del Sur a un país de América Latina.

La oficina presidencial surcoreana anunció que el Ejército del Perú adquirirá 54 tanques K2 y 141 vehículos blindados a ruedas (8x8 K808), en un acuerdo que se espera que supere los 1.400 millones de dólares.

"También el Ejército está recuperando la capacidad perdida de trasladar tropas en camiones blindados. Y eso lleva de la mano adquirir tanques de primera línea en remplazo a los T-55 soviéticos, que ya no tienen ninguna capacidad disuasiva (...) están absolutamente desfasados", apuntó.

"Había que, de todas maneras, adquirir o por lo menos asegurar que el próximo Gobierno reciba armamento, sino moderno, porque tampoco estamos hablando de un armamento muy moderno, para recuperar ciertas capacidades elementales", aseguró.

Álvarez confirmó que su país recibió esta semana un segundo lote de tres helicópteros UH-60 Black Hawk donados por Estados Unidos para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la selva central del país, tras un acuerdo firmado en octubre del año pasado para la entrega de nueve naves en total.

Expuso que estas aeronaves, que han sido entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP), forman parte de "una estrategia novedosa de acercamiento a Gobiernos que no le son particularmente hostiles", lo que significa una gran oportunidad para el país.

En este sentido, se refirió a la reunión mantenida este miércoles por el Ejecutivo peruano y expertos en seguridad y miembros del FBI de Estados Unidos para recibir asesoramiento en la lucha contra el crimen organizado y capacitación en cuestiones tecnológicas.

"Por la inestabilidad política y crisis de partidos, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, nos hemos visto relegados en nuestra capacidad de desarrollar nuestras posibilidades tecnológicas, porque todo ha estado supeditado de la política", enfatizó. EFE

