Machado y González se citan en Oslo para reafirmar su objetivo de trabajar por la "libertad" en Venezuela

Durante su estancia en Oslo, María Corina Machado sostuvo una serie de encuentros institucionales y públicos tras la entrega del Premio Nobel de la Paz, incluido un saludo formal con la familia real noruega en el Palacio Real. Según detalló la Casa Real citada por la agencia de noticias, el reconocimiento se entregó a Machado “por su trabajo para garantizar los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a un mandato popular”. Horas después, la activista venezolana se reunió con Edmundo González, excandidato presidencial de la oposición, con el objetivo de reforzar la coordinación de estrategias en el contexto político de su país.

De acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias, el encuentro entre Machado y González tuvo lugar este viernes en la capital noruega. Ambos líderes discutieron nuevos mecanismos de cooperación y reafirmaron su objetivo común de impulsar “la libertad” en Venezuela. González, quien se encuentra exiliado en España, compartió en sus redes sociales: “Hoy me he reunido con María Corina en una jornada de trabajo y planificación intensa. Estamos plenamente coordinados para los retos por venir”.

La visita de Machado a Noruega se inició con su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Aunque la opositora venezolana no pudo asistir a tiempo al acto principal, su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón y tuvo a cargo la lectura del discurso de aceptación de su madre, informó la agencia de noticias. Además de sus actividades oficiales, Machado inauguró la Exposición del Premio Nobel de la Paz 2025 dedicada a su labor en Venezuela, con la presencia de Jorgen Wathne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, según consignó el medio citado.

El medio agregó que Machado fue recibida en el Palacio Real de Oslo, donde conversó con el rey Harald V, la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon. El comunicado oficial del Palacio destacó el papel de la opositora en la búsqueda de los derechos democráticos para los venezolanos, así como su persistencia en promover una transición política pacífica. Estas actividades forman parte de la agenda pública de Machado tras su arribo a Oslo y refuerzan su visibilidad internacional tras el reconocimiento del Comité Nobel noruego.

La reunión entre Machado y González, de acuerdo a lo reportado por la agencia de noticias, representa un paso en la articulación de iniciativas conjuntas dentro de la oposición venezolana. La cita en Oslo se produce en un contexto de precariedad institucional y restricciones para los líderes opositores en Venezuela, ya que González actualmente se encuentra en el exilio en España, mientras Machado continúa sin poder regresar a su país debido a la persecución oficial, detalló la fuente.

Al evento de la exposición del Nobel de la Paz 2025 sobre el trabajo de Machado asistieron también representantes del Comité Nobel, así como figuras del ámbito internacional, puntualizó la agencia. Los actos públicos en Oslo marcan una nueva fase de reconocimiento global a la situación política venezolana y el papel de la oposición, según publicaron las fuentes del medio citado.