Lula dice que la retirada de sanciones al juez Moraes es una "victoria de la democracia"

São Paulo, 12 dic (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que la retirada de las sanciones estadounidenses sobre el magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes es una "victoria" tanto del juez como de la "democracia brasileña".

Lula dijo sentirse "muy feliz" por la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de sacar a De Moraes de una lista de violadores de derechos humanos en la que fue incluido por ser el instructor del caso por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

"Es el reconocimiento de que no era justo que un presidente de otro país castigase a un magistrado del Supremo por cumplir la Constitución", declaró Lula durante un acto en el que también estaba presente el juez.

Según el mandatario brasileño, el asunto salió a relucir en la conversación telefónica que mantuvo la semana pasada con Trump, quien le preguntó si la retirada de la sanción era "bueno" para él.

"No es bueno para mí, es bueno para Brasil y para la democracia brasileña", dice que le respondió, antes de señalar que no se trataba de hacer algo "entre amigos", sino "entre naciones".

La Casa Blanca incluyó en julio a De Moraes en la lista de violadores de derechos humanos prevista en la Ley Magnitsky, lo que congeló todos los activos y bienes que este pudiera tener en EE.UU.

Para justificar la sanción, Trump afirmó que el juez "perseguía" a Bolsonaro por motivos políticos y que tomaba decisiones que "censuraban" la libertad de expresión.

La retirada de la sanción contra el magistrado es el último paso en un descongelamiento gradual de las relaciones entre los dos países.

En noviembre, la Administración Trump ya canceló el arancel del 50 % sobre las importaciones de café y carne brasileños, otra medida que había sido impuesta para intentar frenar el juicio contra Bolsonaro.

Al final, el expresidente fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder, tras haber perdido las elecciones de 2022 frente a Lula. EFE