Laura Escanes confiesa, en su gran noche, si tiene planes de boda con Joan Verdú

Durante la ceremonia de los Premios Ídolo en su cuarta edición, Laura Escanes expresó la influencia de su hija Roma en su vida actual, subrayando el aprendizaje constante que le aporta la pequeña y el impacto positivo en su capacidad para ser más paciente y menos crítica consigo misma. Según relató el medio, la creadora de contenido destacó que su hija es su principal referente y que los retos cotidianos de la maternidad modifican sus propias actitudes y enfoques personales. En este contexto, la noche estuvo marcada por el reconocimiento profesional de Escanes, quien recibió el Premio Especial del Jurado en una gala que celebra el valor de los creadores de contenido y streamers, siendo impulsada por la también influencer Dulceida.

El medio encargado de cubrir el evento detalló que Escanes ha atravesado uno de los años más relevantes en el ámbito personal y laboral, encontrando estabilidad junto al exdeportista Joan Verdú y consolidando una etapa de logros profesionales. La influencer lució en la gala un vestido en tono nude con escote halter y mangas caídas, optando por un estilo que captó la atención de los asistentes y de los medios de comunicación. Su presencia en la gala coincidió con la evaluación positiva del año, tanto en lo profesional como en lo privado. "Ha sido un muy buen 2025, la verdad. Muy contenta. Profesionalmente inmejorable, personalmente también. La verdad que no me puedo quejar, que siga así mucho tiempo, que ya me tocaba", citó la prensa.

Sobre su participación en proyectos televisivos añadidos a su agenda, Escanes anunció que presentará las Campanadas en TV3 junto a Miki Núñez, sumando así su tercer año consecutivo en la conducción de este tradicional evento de fin de año. En palabras recogidas por los medios, la creadora confesó sentir nervios y entusiasmo ante el reto, añadiendo que está ultimando detalles y recibiendo comparaciones en redes sociales y prensa con la presentadora Cristina Pedroche, quien tradicionalmente conduce las Campanadas en Antena 3. Escanes mencionó sentirse honrada por las comparaciones y adelantó que su vestido este año será distinto, prefiriendo no revelar detalles y guardar la sorpresa hasta la emisión.

En cuanto a su relación de pareja, el medio informó que la influencer y su pareja Joan Verdú disfrutan de una etapa sólida, aunque de momento no contemplan el matrimonio ni tienen planes de boda a corto plazo. "De momento no. Quién sabe en un futuro, pero por ahora a disfrutar de cada etapa, que es muy bonito. Sin correr, sin prisas y disfrutando mucho, que el amor es muy bonito", citó la prensa. Sobre la posibilidad de ser nuevamente madre, Escanes manifestó que actualmente no lo tiene entre sus planes debido a la carga de proyectos profesionales y al deseo de aprovechar el momento presente.

El medio subrayó también que la celebración de las fiestas navideñas tendrá ciertos desafíos logísticos, ya que tanto Escanes como Verdú tienen compromisos profesionales y familiares que atenderán por separado, pero planean compartir los tiempos libres para estar juntos. "Joan es maravilloso, ¿qué te voy a decir? Si no, no estaría con él", declaró la influencer al medio citado.

La vida personal de Escanes volvió a surgir cuando respondió a preguntas sobre su exmarido Risto Mejide, quien recientemente habría iniciado una relación con una mujer asturiana llamada Merche, de 30 años, tras su ruptura con Laia Grassi. Laura Escanes mostró sorpresa al conocer la noticia, indicando al medio que no estaba enterada de la nueva relación, pero expresó su satisfacción al saber que Mejide se encuentra bien, destacando la importancia de la felicidad de su expareja para el bienestar de su hija Roma.

El medio especializado en cubrir este tipo de eventos hizo énfasis en el crecimiento profesional de Escanes, resaltando el papel preponderante de los galardones en la consolidación de su imagen pública. También detalló la relevancia que ha adquirido la gala de los Premios Ídolo como espacio de reconocimiento para la industria digital, en la que Escanes y otras figuras han encontrado nuevas formas de desarrollar carreras públicas y conectar con distintos públicos más allá de los formatos tradicionales.