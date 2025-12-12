La UEFA seguirá vetando a Rusia pese a la recomendación olímpica

La recomendación de que los atletas juveniles de Rusia y Bielorrusia vuelvan a competir internacionalmente bajo sus banderas nacionales ha generado escepticismo entre altos cargos del fútbol europeo, quienes consideran que la reintegración de Rusia en los torneos organizados por la UEFA sigue siendo inviable sin avances políticos. Según informó PA Media, las fuentes consultadas dentro del organismo rector del fútbol en Europa mantienen dudas sobre la posibilidad de readmitir a equipos rusos, incluso a nivel de categorías inferiores, a pesar del reciente llamado emitido durante la Cumbre Olímpica.

El medio PA Media detalló que la UEFA continuará excluyendo a Rusia de sus torneos, una postura que no cambiará tras la recomendación olímpica, consignada este jueves, para que federaciones internacionales faciliten la reincorporación de deportistas juveniles rusos y bielorrusos. La Cumbre Olímpica argumentó que a estos atletas "no se les debe responsabilizar por las acciones de sus gobiernos" y señaló que su participación en eventos deportivos internacionales representa "una forma de demostrar que todos los atletas pueden respetar las mismas reglas y a los demás".

Desde la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) en 2022 de prohibir la participación de Rusia y Bielorrusia, como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, no se ha materializado ningún avance significativo en la reincorporación de equipos rusos al deporte internacional. Según explicó PA Media, la UEFA analizó en 2023 la posibilidad de que selecciones sub-17 de Rusia pudieran volver a las competiciones, aunque el proyecto no prosperó por la oposición interna y las dificultades políticas. Fuentes dentro de la UEFA y otras federaciones europeas han expresado que, aun si los organismos internacionales, como la FIFA o la propia UEFA, decidieran readmitir a Rusia, persistiría el rechazo de numerosos países europeos a enfrentarse contra equipos rusos, así como su disposición a no recibirlos en sus territorios.

De acuerdo con PA Media, las resistencias derivan no solo de posturas gubernamentales, sino también de acuerdos dentro del fútbol europeo, lo que hace inviable la participación de Rusia hasta que se logren avances políticos que permitan un consenso más amplio. La negativa de Ucrania a aceptar un acuerdo propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto indica la falta de progreso en el plano diplomático, lo que prolonga la exclusión rusa del deporte organizado por la UEFA.

La declaración emitida por la Cumbre Olímpica insiste en la importancia del deporte para los jóvenes atletas de países sancionados, afirmando que representa "su acceso a la esperanza". Sin embargo, según PA Media, este mensaje hasta el momento no ha cambiado la percepción predominante entre los responsables del fútbol europeo, quienes ven prematura la readmisión de equipos rusos a la espera de desarrollos políticos que alteren las condiciones actuales.