La OEA espera que la fuerza antipandillas para Haití comience su despliegue en enero

Washington, 12 dic (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó este viernes que se espera que la nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) comience su despliegue en Haití el próximo enero.

La GSF, un operativo de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre, tiene como mandato combatir el crimen organizado en el país caribeño y reemplazar a la Misión Multinacional de Seguridad (MSS) desplegada en 2024.

"Creo que los primeros 1.000 efectivos se desplegarán pronto, con suerte en enero, porque no podemos esperar a que estén todos allí", explicó Ramdin en declaraciones a la prensa tras un encuentro en Washington con los actores involucrados en el proceso.

Según el jefe de la OEA, la primera mitad del contingente llegará en abril y se espera que el despliegue completo concluya en octubre.

"La idea es actuar rápido y mitigar el impacto de las pandillas. Eso significa combatirlas, capturar a sus líderes y llevarlos ante la justicia", añadió.

Al menos 18 países se han comprometido a aportar personal, recursos y apoyo técnico a la misión. Entre los que podrían contribuir con efectivos se encuentran Guatemala, Canadá, Jamaica, Bahamas, Belice, Bangladés y Sri Lanka, señaló Ramdin.

Estados Unidos, principal impulsor de la operación, no enviará tropas, pero sí proporcionará expertos y asistencia técnica.

El costo de la misión ronda los 100 millones de dólares mensuales. Ramdin indicó que mantiene conversaciones con varios países latinoamericanos para que aporten recursos, aunque no reveló cuáles.

El Gobierno de Haití aprobó la semana pasada un decreto para celebrar elecciones el 30 de agosto de 2026, tras casi una década sin representantes electos debido a la ausencia de comicios.

Ramdin advirtió que, para que las elecciones puedan llevarse a cabo, será necesario "mejorar significativamente la situación de seguridad" en el país, sumido en una profunda crisis política y humanitaria.

El secretario de la OEA, organismo que cuenta con experimentadas misiones de observación electoral, se comprometió a prestar a Haití asistencia para la preparación y el monitoreo de las elecciones. EFE

