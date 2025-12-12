La Comunidad liberará 8 nuevos ejemplares de lince ibérico en las Tierras Altas de Lorca

El nacimiento de cinco crías de lince ibérico en libertad en la Región de Murcia este año, descendientes de las hembras liberadas “Urtsu” y “Tahúlla”, marca un avance para la consolidación de la población local de la especie y el fortalecimiento de Murcia como territorio relevante en el contexto peninsular de conservación del felino. La noticia principal gira en torno al anuncio del Gobierno regional de liberar ocho nuevos ejemplares en la zona de las Tierras Altas de Lorca, previsto para 2026, como parte del esfuerzo en la recuperación y refuerzo de la población de lince ibérico, según comunicó la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor durante la celebración del Día Internacional del Lince Ibérico, de acuerdo con un comunicado oficial recogido por la Comunidad Autónoma.

El consejero Juan María Vázquez explicó que la Región de Murcia se consolida como un enclave destacado para la reintroducción y el mantenimiento sostenible del lince ibérico, respaldado por los datos positivos obtenidos a lo largo de los últimos años. Según consignó el Gobierno murciano, la llegada y establecimiento de ejemplares reintroducidos no solo representa un caso de retorno de la especie sino también de permanencia y reproducción. “No solo vuelven, sino que permanecen, se reproducen y hacen de nuestras sierras su territorio”, afirmó Vázquez, según citó el comunicado al que tuvo acceso la prensa local.

Desde que Murcia se sumó al programa europeo LIFE LynxConnect, la zona de Tierras Altas de Lorca se transformó, de acuerdo con la autoridad regional, en una referencia dentro de las áreas donde se desarrolla la estrategia de conservación del lince ibérico en la península. Esta posición resulta estratégica, ya que la población en la Región alcanza unos 15 ejemplares, conforme a los registros oficiales del Censo Nacional de Linces de 2024. El crecimiento de esta población, impulsado por los nuevos nacimientos, refuerza la perspectiva de continuar definiendo a Murcia como un “Territorio Lince”, una idea subrayada por el propio consejero en sus declaraciones, reportó el Gobierno autonómico.

El medio ambiente murciano se considera ahora como un área clave dentro de la red europea para la protección de la especie Lynx pardinus. El contexto general también ha experimentado cambios significativos: la cantidad de linces ibéricos ha pasado de situarse alrededor de un centenar a superar los 2.400 ejemplares en toda la península, según los datos manejados por la administración. Este aumento poblacional ha sido determinante para que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) haya actualizado el estatus del lince ibérico, cambiando su clasificación de “en peligro” a “vulnerable”, tal como difundió el Gobierno regional.

El plan para asegurar el éxito a largo plazo incluye la mejora de corredores ecológicos que permitan la conectividad entre diferentes zonas de reintroducción y avanzar en la prevención de amenazas que puedan afectar al linaje de la especie. El seguimiento de los ejemplares liberados es permanente, ya que cada animal cuenta con pulseras GPS que permiten geolocalizarlos después de su puesta en libertad, de acuerdo con información oficial.

El consejero Juan María Vázquez destacó la importancia de mantener el esfuerzo y la constancia en la protección del lince, declarando que aunque los últimos resultados sean positivos, la consolidación de la especie requiere una vigilancia y compromiso continuos. “El regreso del lince a la Región es una realidad, pero su futuro depende de la constancia”, declaró, según reportó la Comunidad. Añadió que la conservación se debe entender como un proceso que no finaliza con un nacimiento sino que demanda persistencia y actuaciones mantenidas en el tiempo para garantizar el futuro del lince ibérico en la zona.

Las líneas estratégicas trazadas en Murcia se enfocan, según el Gobierno regional, en asegurar que las nuevas generaciones de linces encuentren un entorno adecuado tanto para la supervivencia como para la expansión territorial y genómica. La meta de liberar ocho nuevos ejemplares para 2026 pretende dar continuidad al proceso y consolidar la Región como área fundamental para la recuperación de la especie, en línea con las metas de los programas internacionales de conservación. Las autoridades reafirmaron la responsabilidad de mantener condiciones adecuadas para que la Región siga formando parte de la red de salvaguarda del lince ibérico en Europa.

Según detalló el comunicado oficial, la estrategia se basa en conjugar la intervención directa —mediante liberaciones y programas de seguimiento individualizado— con acciones de protección e integración de los hábitats, vinculándolos a la red peninsular de espacios seguros para la especie. La administración enfatizó que todas estas medidas se implementan con la colaboración de organismos internacionales y del programa LIFE LynxConnect, que coordina las acciones de distintas comunidades autónomas en favor del crecimiento y supervivencia del lince ibérico.

El Gobierno regional concluyó su comunicado reiterando que la Región de Murcia, a través de la colaboración institucional y la continuidad de las políticas de conservación, mantiene su compromiso de contribuir a la recuperación de las poblaciones de lince ibérico y consolida su posición como territorio fundamental dentro de la estrategia de supervivencia de la especie Lynx pardinus en el ámbito europeo.