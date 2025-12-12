Fedra Lorente habla de la delicada situación económica en la que se encuentra

Fedra Lorente se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' tras revelar en exclusiva a la revista 'Semana' el complicado momento que está viviendo a causa de la estafa de la que fue víctima di difunto marido, Miguel Morales, y que le ha dejado en la más absoluta ruina.

Lo primero que ha querido asegurar la actriz es que lo que le ha hecho a hacer pública esta situación es "encontrarme sin un duro y con problemas" y que no se esperaba este revuelo tras su entrevista porque "nunca lo he tenido".

Fedra ha aclarado que se entera de los problemas económicos "hace dos meses", cuando falleció su marido y "fuimos encontrándonos que venían letras, Hacienda pidiendo y la comunidad de vecinos no estaba pagada desde hace unos meses". "Esas cosas las llevaba Miguel, yo no las llevaba", ha añadido.

Sorprendentemente, Fedra ha negado acudir a 'Cáritas' para solicitar alimentos, pero sí ha reconocido que va todos los días a la iglesia y come y cena con un sacerdote amigo debido a la delicada situación económica que vive: "Ni pido comida ni pido dinero".

Sin embargo, lo que sí que ha confirmado es que su marido fue víctima de una "estafa" y que fue su hija quien se dio cuenta de ella al ver que "estaban escribiendo a su padre y que le estaban pidiendo dinero, pilló a tres personas". Una estafa que le llevó "a la policía y a un psiquiatra", pero al parecer no sirvió de nada debido a que nadie había obligado al artista a hacer esas transferencias económicas.

Fedra ha confesado que "la estafa ha durado cuatro años, pero cuando me he enterado con la ruina ha sido al fallecer él". De hecho, cuando se enteró de la estafa le dijo "'estás ayudando a todo el mundo, menos a tu familia', se lo decíamos todos y él decía 'están peor que nosotros'".

Una situación que le ha llevado a vender "objetos de mi marido" como guitarras y amplificadores que tiene en casa para solventar las deudas que tiene y poder hacer frente a todo lo que le ha venido encima desde el fallecimiento de Miguel.