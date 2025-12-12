Agencias

Expresidente Arce atribuye a motivos políticos las acusaciones en su contra por corrupción

La Paz, 12 dic (EFE).- El expresidente boliviano Luis Arce aseguró este viernes ser "absolutamente inocente" de las acusaciones por presunta corrupción en el manejo de recursos de un fondo de proyectos indígenas y sostuvo que estas responden a motivaciones políticas, por hechos que se remontan a su gestión como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

"Soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos, por la coyuntura política que está pasando. El Gobierno busca chivos expiatorios y encubrir lo que está pasando con este tipo de acciones", dijo durante una audiencia cautelar virtual, tras ser detenido el pasado miércoles. EFE

