Eve (Embraer) logra una financiación de cerca de 34 millones del BNDES para avanzar en el programa eVTOL

Eve Air Mobility, empresa enmarcada dentro del ecosistema del fabricante Embraer, ha logrado una financiación de aproximadamente 40 millones de dólares (34 millones de euros) del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil con el objetivo de avanzar en el programa de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).

Así lo ha anunciado durante su participación en la ceremonia de apertura de la Bolsa de Brasil, en São Paulo, para celebrar su cotización en el parqué brasileño, que ocurrió en agosto de este año.

La doble cotización de Eve, ya presente en la Bolsa de Nueva York desde 2022, se ajusta a su estrategia de diversificar su base de accionistas, ampliar el acceso a inversores de diferentes mercados y reforzar la estructura de capital necesaria para respaldar su programa.

Sobre los fondos anunciados, estos apoyarán la fase de integración y el funcionamiento de los motores eléctricos de la primera aeronave certificada de la empresa, así como los preparativos para la campaña de pruebas necesaria para obtener el certificado de tipo de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC).

Para el director financiero de Eve, Eduardo Couto, esta financiación acelera una fase crítica del programa: "la integración del sistema de propulsión eléctrica, que garantizará el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad de nuestra primera aeronave certificable".

Desde 2022, BNDES ha otorgado más de 240 millones de dólares (204,6 millones de euros) en financiación a Eve, lo que "ha consoldiado su la base financiera de la compañía para certificar su eVTOL y lanzar sus operaciones comerciales".