El petróleo de Texas baja un 0,28 %, hasta los 57,44 dólares el barril

Nueva York, 12 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este viernes un 0,28 %, hasta 57,44 dólares el barril, cuando los inversores tienen el foco puesto tanto en un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania como en el aumento de la preocupación por las interrupciones en el suministro de crudo venezolano.

Al término de la sesión de hoy, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaron 0,16 dólares con respecto a la jornada anterior.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció hoy un intento de intimidación por parte de Estados Unidos con el sobrevuelo de aviones de combate F-18, que el pasado martes se internaron en el espacio del Golfo de Venezuela, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24.

Estados Unidos incautó el martes un petrolero frente a las costas de Venezuela en un espectacular macrooperativo militar que marca un nuevo episodio en la escalada de tensión entre Washington y Caracas.

El crudo ha perdido un más del 4 % en el conjunto de la semana, marcada por la tensión entre EE.UU. y Venezuela, las conversaciones por un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y el nuevo recorte de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed). EFE