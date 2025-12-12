El Banco de Rusia demanda a Euroclear por el uso de sus activos "sin consentimiento"

El Banco de Rusia ha presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra Euroclear por las pérdidas causadas a la entidad dirigida por Elvira Nabiullina, así como por el uso "directo o indirecto" de los activos de la institución rusa "sin su consentimiento", añadiendo que exigirá una indemnización reparatoria de los daños a la firma depositaria belga.

"En relación con las acciones ilegales del depositario Euroclear, que causaron pérdidas al Banco de Rusia, así como con los mecanismos de uso directo o indirecto de los activos del Banco de Rusia sin su consentimiento, que la Comisión Europea está examinando oficialmente, el Banco de Rusia ha presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra el depositario Euroclear para obtener la recuperación de las pérdidas ocasionadas", ha informado la institución rusa en un comunicado.

En este sentido, el Banco de Rusia sostiene que las acciones del depositario Euroclear perjudicaron a la entidad debido a su incapacidad para poder gestionar el efectivo y los valores de su propiedad.

Asimismo, en relación con los planes de la Comisión Europea para usar "sin el consentimiento del Banco de Rusia" los activos rusos depositados en instituciones financieras de la UE, incluido Euroclear, para apoyar las necesidades de financiación de Ucrania, la institución afirma que tales mecanismos "son ilegales", advirtiendo de que se reserva el derecho, "sin previo aviso", de proceder a la implementación de medidas "legales y de otro tipo" disponibles para la protección de sus intereses.

En este sentido, la entidad rusa advierte de que los mecanismos para el uso directo o indirecto de los activos del Banco de Rusia previstos por la Comisión Europea, así como cualquier otra forma de uso no coordinado de los activos del Banco de Rusia, "son ilegales, contrarios al derecho internacional y, en particular, violan los principios de inmunidad soberana de los activos".

De tal modo, la publicación e implementación de las regulaciones anunciadas en el sitio web oficial de la Comisión Europea implicará la impugnación incondicional por parte del Banco de Rusia de cualquier acción directa o indirecta que conduzca al uso no consentido de sus activos ante todas las autoridades competentes disponibles, incluidos tribunales nacionales, órganos judiciales de estados extranjeros y organizaciones internacionales, tribunales de arbitraje y otros órganos judiciales internacionales, con la consiguiente ejecución de las decisiones judiciales en el territorio de los Estados miembros de la ONU.

"El Banco de Rusia se reserva el derecho, sin previo aviso, de proceder a la implementación práctica de todos los mecanismos legales y de otro tipo disponibles para la protección de sus intereses en caso de que se produzcan nuevos avances o se implementen de cualquier forma las iniciativas de la Unión Europea mencionadas", ha avisado.

INMOVILIZACIÓN INDEFINIDA DE LOS ACTIVOS RUSOS.

Este jueves, los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para la inmovilización indefinida los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo de los Veintisiete, un paso previo para reforzar las salvaguardas antes de recurrir a la liquidez de estos activos para financiar el "préstamo de reparación" a Ucrania que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.

El acuerdo por una "aplastante mayoría" de socios respalda la revisión del artículo 122 de los Tratados de la UE, que permitirá prohibir cualquier transferencia de los activos a Rusia mientras continúe la guerra, con arreglo a esa cláusula excepcional que puede activarse por mayoría cualificada.

La posibilidad de optar por este mecanismo que no requiere unanimidad permite a los europeos sortear la continua amenaza de veto que Hungría presenta cada vez que se debe tomar una decisión de calado respecto a Ucrania, incluida la prórroga cada seis meses del paquete de sanciones por las que permanece congelados los 210.000 millones de euros de activos del Banco Central Ruso alojados en entidades depositarias europeas.

El acuerdo supone un paso más hacia la decisión de los líderes de la UE para respaldar la propuesta de la Comisión Europea de recurrir a la liquidez de los activos rusos--la mayoría de ellos en Euroclear, con sede en Bélgica-- para financiar un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros para las necesidades de financiación de Ucrania de los próximos dos años, una ayuda que Kiev sólo tendrá que devolver si Moscú cesa la guerra y compensa al país económicamente a la altura de los daños provocados.