Detenido un extorsionista de comerciantes y ganaderos en el estado mexicano de Durango

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- Las autoridades mexicanas anunciaron este miércoles la detención de un presunto extorsionador de comerciantes y ganaderos en el estado de Durango (norte), identificado como Édgar 'N', alias 'Limones'.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que el detenido es integrante de la organización criminal 'Los Cabrera', por lo que su captura "constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta" mexicana, Claudia Sheinbaum.

García Harfuch afirmó en un mensaje en X que Édgar 'N' "era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos", así como por operar las finanzas de dicho grupo delictivo.

Asimismo, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México identificó operaciones irregulares, vinculadas con extorsión y fraude.

El funcionario agregó que durante la detención se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico, y finalmente, agradeció al gobierno del estado de Coahuila (norte) por su "activa participación en este caso y en el combate a la extorsión".

En un comunicado conjunto, distintas agencias de seguridad en México precisaron que Édgar 'N' fue aprehendido junto con un grupo de personas en la ciudad de Durango, derivado de trabajos de inteligencia para detener a las personas generadoras de violencia en la región.

'Limones' fue identificado como un "objetivo prioritario" de las autoridades, quienes detectaron "la operación de una célula delictiva relacionada con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región", apuntaron en la nota.

Así, los agentes obtuvieron distintas órdenes de cateo para intervenir inmuebles en Coahuila y Durango, donde fue capturado el extorsionista, también operador financiero del grupo delictivo.

"En estos operativos se aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico", indicaron las instituciones del Gabinete de Seguridad de México, al tiempo que reafirmaron su compromiso de avanzar en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

El delito de extorsión ha crecido un 23,1 % en México, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, los primeros 14 meses de la presidenta Sheinbaum, según informó el martes el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

En el mismo periodo, se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo.

Además, se han confiscado 20.169 armas de fuego y se han desmantelado 1.760 laboratorios de metanfetaminas, de acuerdo con el reporte del gobierno.