Agencias

Mapa de Indiana aprobado favorece al partido de Trump de cara a los comicios 2026

Guardar

Washington, 5 dic (EFE).- La Cámara de Representantes de Indiana aprobó este viernes un nuevo mapa del Congreso diseñado por los republicanos para otorgar al partido dos escaños adicionales, lo que genera un enfrentamiento con el Senado estatal y mantiene la presión del presidente Donald Trump.

El proyecto fue aprobado por 57 votos a favor y 41 en contra, pero los líderes republicanos del Senado han indicado que aún no hay suficiente apoyo para ratificarlo.

El mapa propone dividir Indianápolis en cuatro distritos, diluyendo el voto demócrata del centro de la ciudad, y fragmentar la zona noroeste de tendencia demócrata.

Actualmente, solo los representantes André Carson y Frank Mrvan representan a Indiana como demócratas en el Congreso, y la nueva redistribución buscaría limitar su influencia.

El proceso ha sido altamente divisivo, generando amenazas de impugnación en las primarias y acoso contra legisladores republicanos que se oponen al mapa.

Demócratas estatales criticaron el proceso como apresurado y político, el lider de la minoría demócrata, Phil Giaquinta, dijo que "Este es un ataque directo al sistema, pero más importante aún, es una clara muestra de que no les importa lo que quieran los habitantes de Indiana", de acuerdo con reportes de NBC.

Indiana se suma a la estrategia de redistribución impulsada por Trump en varios estados antes de las elecciones de 2026.

La medida sigue a decisiones recientes de la Corte Suprema que permitieron a Texas aplicar un mapa similar y a California diseñar un mapa demócrata para contrarrestar avances republicanos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Liberadas en Colombia 28 personas, incluidas cinco mujeres menores de edad, por el ELN

Equipos gubernamentales y organismos internacionales desplegaron protocolos especiales para garantizar atención médica, protección y acompañamiento emocional a los liberados, con seguimiento individualizado y programas de integración social que buscan restituir derechos y prevenir futuras vulneraciones en Catatumbo

Liberadas en Colombia 28 personas,

El nuevo embajador de EEUU en Chile se reúne con Jara tras mostrar sus preferencias sobre las elecciones

La reciente reunión entre Brandon Judd y Jeannette Jara buscó fortalecer la agenda bilateral y reducir la tensión causada por declaraciones previas del diplomático estadounidense, que generaron un reclamo formal del gobierno chileno por presunta injerencia en asuntos internos

El nuevo embajador de EEUU

La Administración Trump lanza redadas contra la inmigración en Nueva Orleans y Minneapolis

Agentes federales desplegaron operativos en dos ciudades estadounidenses, mientras autoridades locales manifestaron preocupación por la seguridad de comunidades inmigrantes y defendieron no colaborar con acciones federales, tras declaraciones que calificaron de irresponsables las medidas contra grupos extranjeros

La Administración Trump lanza redadas

Reino Unido, "dispuesto a investigar" las denuncias de violaciones y otros delitos de sus tropas en Kenia

El Parlamento de Kenia impulsa la extradición de un militar británico señalado por asesinato y propone crear una fuerza especial ante décadas de abusos atribuidos a soldados extranjeros, mientras Londres expresa disposición a colaborar si existen pruebas concretas

Reino Unido, "dispuesto a investigar"

El ente electoral de Honduras denuncia un parón en el escrutinio por parte de la empresa responsable

La suspensión intempestiva del sistema digital encargado de difundir datos electorales provocó incertidumbre, tensó el clima político y desató reclamos por mayor claridad y vigilancia, mientras persisten dudas sobre la legitimidad y apertura de la fase final del proceso

El ente electoral de Honduras