La chilena Tania Zeng gana su segunda medalla de oro en el tenis de mesa

Lima, 5 dic (EFE).- La chilena Zhiying 'Tania' Zeng ganó este viernes su segunda medalla de oro en el tenis de mesa de los Juegos Bolivarianos, al alzarse con la victoria en la final de la categoría individual, luego de haber hecho lo propio esta misma semana en la categoría por equipos.

Zeng, que estuvo presente en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, no dio opción en la final a la dominicana Eva Brito, a la que derrotó por un contundente 4-0 (11-8, 11-3, 11-4 y 11-3).

Previamente, la deportista de 59 años, originaria de China y nacionalizada chilena, había ganado en semifinales s haber ganado previamente a la venezolana Roxy González por 4-2 (11-9, 8-11, 8-11, 11-6, 11-3 y 11-9) y en cuartos de final a la dominicana Yasiris Ortiz por 3-0 (11-6, 11-7 y 11-7).

El tercer lugar del podio quedó compartido por por la venezolana González y la chilena Sofía Vega, que perdió en semifinales frente a la dominicana Brito.

EFE

