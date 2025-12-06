Kenia celebra acuerdos de sanidad, comercio y seguridad con Estados Unidos en Washington

Nairobi, 6 dic (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, expresó este sábado su gratitud al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su administración durante su visita a Washington, tras bilaterales que permitirán renovar cooperación en sanidad, comercio y la seguridad en el país africano.

“Kenia aprecia sinceramente la claridad de propósito, el espíritu de cooperación y la disposición de la administración del presidente (estadounidense, Donald) Trump para forjar un rumbo audaz y mutuamente beneficioso para el futuro”, afirmó Ruto en un comunicado.

Según Ruto, Estados Unidos renovará su asociación con Kenia en materia de sanidad para fortalecer la vigilancia de enfermedades, expandir la atención primaria y acelerar el acceso a tecnologías médicas de última generación.

“Estos compromisos salvarán vidas, impulsarán el desarrollo de las comunidades y acelerarán el camino de Kenia hacia la cobertura sanitaria universal”, dijo el mandatario keniano.

También informó que se acordaron medidas para desbloquear nuevas cadenas de valor, ampliar el acceso a mercados, apoyar la industria africana y generar empleo para los jóvenes.

“La disposición de Estados Unidos a invertir en la economía digital, la infraestructura y la transición ecológica de Kenia marca el inicio de una nueva era de prosperidad compartida”, agregó Ruto.

Durante el encuentro entre Trump y Ruto, se abordaron temas de lucha contra el terrorismo, seguridad marítima y resolución de conflictos en el Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos.

“Cuando Kenia y Estados Unidos actúan juntos, la región se vuelve más segura, estable y próspera”, aseguró el jefe de Estado keniano.

Ambos países firmaron el jueves pasado un acuerdo histórico de cooperación sanitaria, que llevará a Washington a invertir 1.600 millones de dólares en el sistema de salud keniano durante los próximos cinco años, el primero de este tipo alcanzado bajo la reestructuración de la ayuda exterior impulsada por Trump.

El acuerdo convierte a Kenia en el primer país en adherirse al nuevo marco de cooperación sanitaria de Estados Unidos.

Se basa en más de 25 años de colaboración, durante los cuales el gobierno norteamericano ha invertido más de 7.000 millones de dólares en Kenia mediante programas centrados en el VIH/sida, la malaria, la salud materna, la investigación y la vigilancia epidemiológica.

"No vamos a gastar millones de dólares financiando el complejo industrial de las ONG mientras socios tan cercanos e importantes como Kenia tienen muy poca influencia sobre cómo se gasta el dinero destinado a la salud”, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“En resumen: si quieres ayudar a un país, trabaja con ese país, no con un tercero que impone cosas a ese país", señaló Rubio tras la firma del acuerdo. EFE