Uruguay, el peor rival de España en el Mundial

La selección uruguaya será el tercer rival de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un equipo correoso, bicampeón del mundo y con caras conocidas del fútbol español, con el que España apunta a disputarse el liderato en el último encuentro del Grupo H.

Uruguay participará en el decimoquinto Mundial de su historia, y quinto de manera consecutiva, ya que no se pierden una cita desde Alemania 2006. El combinado sudamericano, que no consiguió pasar la fase de grupos en Catar 2022, logró este Mundial en la penúltima jornada de las Eliminatorias sudamericanas, en la que goleó a Perú (3-0). En total, los charrúas, dirigidos por Marcelo Bielsa, sumaron 28 puntos para acabar cuartos en la tabla clasificatoria.

Un rival poco recurrente para España en las fases finales, y ante el que el último precedente tuvo lugar hace más de una década. Fue en la fase de grupos de la Copa Confederaciones 2013, en la que el triunfo fue para la 'Roja' por 2-1, con goles de Pedro Rodríguez y Roberto Soldado. Una de las cinco victorias que ha logrado España ante Uruguay a lo largo de su historia, a las que se suman cinco empates y ninguna derrota. Y es que, pese a haber jugado ante algunas de las mejores generaciones uruguayas de la historia --1950 y 1990-- España se mantiene invicta.

Ahora, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que ya fue rival de la España campeona del mundo en la fase de grupos de Sudáfrica 2010, dirigiendo a Chile, tiene una defensa rocosa formada viejos conocidos del fútbol español como los centrales de FC Barcelona y Atlético de Madrid Ronald Araujo y José María Giménez y el lateral del Villarreal Santiago Mouriño. Además, el pundonor y la calidad la pone en el centro del campo el madridista Fede Valverde, mientras que el gol es cosa del ex Liverpool Darwin Núñez.

Un equipo que llega con dudas al torneo después de que en el último parón recibiera una goleada escandalosa por parte de Estados Unidos (5-1), además de empatar sin goles frente a México. Pese a ello, la competitividad que suelen mostrar en este tipo de competiciones, el talento individual de sus jugadores y un técnico experimentado en sacar el máximo de su plantilla en torneos cortos, no se lo pondrán fácil a la campeona de Europa.