Treintena de eurodiputados piden "coherencia" a Kallas para dar pasos contra Israel que eviten el "genocidio"

Un grupo de 32 eurodiputados, principalmente de izquierda, pero también verdes y socialdemócratas han reclamado este viernes a la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, que actúe con "coherencia" para aplicar el deber vinculante de prevenir el "genocidio" en Gaza, instando a que trabaje para suspender el Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE.

"Europa debe dejar claro que no colaborará ni normalizará la ocupación, la expansión colonial, la violencia y la impunidad", recalcan los parlamentarios en su misiva a la jefa de la diplomacia europea, a la que piden concretamente que trabaje para suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, paso que defendieron España e Irlanda con más vehemencia en el seno de la UE.

Pese al alto el fuego pactado a principios de octubre en el marco del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro de Gaza, los eurodiputados insisten en que los gazatíes llevan "sometidos a 789 días de una campaña genocida con el objetivo de destruir Gaza y a su población". Es por ello que defienden que la UE tiene "el deber vinculante de prevenir el genocidio utilizando todos los medios a su alcance" frente a Israel y para proteger a la población civil de violaciones de las leyes de la guerra y otras vulneraciones a sus derechos.

Según señalan los eurodiputados a Kallas, "detener y condenar un genocidio no debe tratarse como un asunto diplomático abstracto ni como una opción voluntaria", en este sentido inciden en que "es una cuestión de defender los principios básicos del Derecho Internacional".

La carta avisa a la Alta Representante de la responsabilidad histórica de la Unión Europea y advierte de "las repercusiones a largo plazo que esta alteración del sistema jurídico internacional puede acarrear".

Recalca así que es responsabilidad de la UE tomar medidas como la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación con Israel, y del trato de nación más favorecida, además de imponer un embargo integral de armas a Israel, sancionar a todas las empresas que operan en los asentamientos ilegales, imponer obligaciones reforzadas a las empresas que operan en Israel o prestan servicios al país y dar el paso de suspender las importaciones de energía provenientes de Israel.

Establecer sanciones económicas y financieras a Israel en Europa o garantizar que decisiones como las medidas provisionales y las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia "se traduzcan en políticas concretas y vinculantes", también debe ser parte de la línea de la política exterior del bloque que defienda Kallas, insisten los representantes de la Eurocámara.

Los eurodiputados hacen referencia a trece recomendaciones alcanzadas en un evento con ONG palestinas, expertos en Derechos Humanos y eurodiputados para evitar "complicidad con el genocidio israelí". Entre la treintena de firmantes se encuentran Jaume Asens y Estrella Galán, de Sumar, Irene Montero e Isa Serra, de Podemos, y Ana Miranda, de BNG.