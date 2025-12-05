Agencias

'The New York Times' y 'Chicago Tribune' demandan a Perplexity por usar contenido protegido por derechos de autor

Los periódicos estadounidenses 'The New York Times' y 'Chicago Tribune' han demandado a la 'startup' de inteligencia artificial Perplexity tras acusarla de acceder, copiar y distribuir su contenido, protegido por derechos de autor.

En las demandas interpuestas, a las que ha tenido acceso Bloomberg, el diario neoyorkino ha asegurado que Perplexity ha hecho un uso "a gran escala" de sus artículos en las respuestas ofrecidas a los usuarios, lo que habría puesto en entredicho su reputación y su labor informativa.

De su lado, el 'Tribune' ha indicado que Perplexity está "lucrándose ilegalmente de la confianza adquirida por el periódico durante muchos años" al reciclar la información escrita por sus reporteros y mezclarla con otras fuentes.

Perplexity fue fundada en 2022 en la ciudad de San Francisco y, en este tiempo, se ha erigido en una de las herramientas de IA más populares junto al ChatGPT de OpenAI. Actualmente, está valorada en unos 20.000 millones de dólares (17.170 millones de euros).

En este sentido, Perplexity también ha sido denunciada en Italia por RTI y Medusa Film, empresas propiedad de la familia Berlusconi, al sostener que la IA estaba haciendo un uso no autorizado de sus películas y programas de televisión para entrenar los algoritmos.

EuropaPress

