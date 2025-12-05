SEPAR insta a extremar las medidas de prevención respiratoria ante el repunte de infecciones

Ventilar espacios de manera regular, evitar encuentros sociales ante la presencia de síntomas, mantener una higiene adecuada de manos y potenciar actividades en exteriores constituyen algunas de las recomendaciones que los especialistas consideran más efectivas para reducir el avance de los virus respiratorios en estos días. Estas sugerencias cobran especial relevancia ante la proximidad de periodos como el puente de diciembre y las celebraciones navideñas, conocidos por reunir a gran cantidad de personas en entornos cerrados y favorecer los desplazamientos, según reportó la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Frente al repunte de casos de infecciones respiratorias detectado en las últimas semanas y las acciones reforzadas implementadas por el Ministerio de Sanidad, SEPAR destaca la necesidad de una respuesta colectiva orientada principalmente a la protección de los colectivos más vulnerables.

De acuerdo con la información facilitada por SEPAR, el incremento actual de los diagnósticos ha impulsado la llamada a reforzar las medidas preventivas que han demostrado su eficacia en temporadas anteriores. El medio señala que estas acciones deben intensificarse en contextos con elevada concentración de personas, tales como hospitales, residencias de mayores, transporte público y encuentros familiares, especialmente cuando hay presencia de personas con factores de riesgo. Según SEPAR, el uso de mascarilla en estos entornos se presenta como uno de los recursos más sencillos y eficaces para disminuir la transmisión del virus.

El medio indica que, además del empleo de mascarillas, la revisión y actualización del calendario vacunal resulta fundamental durante este periodo. SEPAR enfatiza que el acceso y la adhesión a las vacunas frente a la gripe, la COVID-19 y otros agentes patógenos respiratorios —como el neumococo y el virus respiratorio sincitial— se traducen en una reducción significativa de casos graves y hospitalizaciones. La entidad recomienda prestar especial atención a la vacunación en personas mayores de 60 años, quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas, embarazadas, personal sanitario, sujetos con enfermedades asociadas y convivientes de individuos en situación de vulnerabilidad.

Alberto García, coordinador del Grupo de Inmunización del Paciente Respiratorio de SEPAR, subrayó al medio que “las personas que presenten síntomas respiratorios deberían limitar sus contactos sociales y usar mascarilla de forma estricta”. Este enfoque adquiere especial importancia frente a la elevada circulación de virus en ambientes cerrados, donde el riesgo de contagio se incrementa, precisó SEPAR. El control de la infección en las fases iniciales puede disminuir la propagación a los entornos familiares y sociales donde se encuentran los grupos de mayor riesgo.

Francisco Sanz, también coordinador del Grupo de Inmunización del Paciente Respiratorio de SEPAR, expresó —según transmitió el medio— que “ventilar espacios, evitar reuniones si se presentan síntomas, lavar las manos con frecuencia y priorizar actividades al aire libre cuando sea posible son acciones sencillas que disminuyen de manera significativa la circulación de virus respiratorios”. El medio detalla que la reincidencia de casos y la saturación periódica de los servicios de salud justifican la insistencia de los especialistas en la aplicación rigurosa de estas recomendaciones durante todo el periodo invernal.

SEPAR reiteró mediante diferentes comunicados publicados por el medio que el cumplimiento de estas pautas busca principalmente reducir el impacto de las infecciones respiratorias sobre aquellos colectivos que presentan una mayor susceptibilidad a complicaciones graves. Los profesionales subrayan que la combinación de prevención mediante barreras físicas, como la mascarilla y la ventilación, junto con la protección inmunológica que aportan las vacunas, constituye una estrategia básica para limitar tanto la carga hospitalaria como las complicaciones a largo plazo. Además, el medio enfatizó que la participación activa de la población general, especialmente en fechas de reuniones masivas y movilidad aumentada, resulta determinante para contener la propagación viral.