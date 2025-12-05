SEFAC forma a casi 9.000 adolescentes en el correcto uso de los medicamentos y las resistencias antimicrobianas

Durante este curso, se registró un aumento en la cantidad de centros educativos comprometidos con la iniciativa ConóceMe, impulsada por la Fundación de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Fundación SEFAC) junto a Laboratorios Cinfa. Según reportó SEFAC, estos centros pasaron de 106 a 141 en todo el territorio nacional, un dato que evidencia la ampliación del programa y su llegada a una mayor cantidad de estudiantes. Dicho crecimiento permitió que 1.547 adolescentes más que en la edición anterior recibieran formación sobre el uso adecuado de medicamentos y la importancia de las resistencias antimicrobianas. En total, 8.910 jóvenes de trece comunidades autónomas participaron en las sesiones didácticas impartidas en el marco del proyecto, lo que refleja el esfuerzo sostenido de los organizadores por incidir en la educación sanitaria desde el ámbito escolar.

De acuerdo con la información proporcionada por SEFAC, el programa ConóceMe está dirigido especialmente a alumnos de 3º y 4º de la ESO, así como de 1º de Bachillerato. En esta edición, la distribución de las sesiones educativas fue la siguiente: 195 aulas correspondieron a 3º de ESO (50,3 por ciento), 129 a 4º de ESO (33,2 por ciento) y 64 a 1º de Bachillerato (16,5 por ciento). El 71 por ciento de los centros participantes se sitúa en áreas urbanas y el 54 por ciento pertenece al sector público, lo que muestra el alcance de la iniciativa tanto en los ámbitos urbanos como en la educación pública.

El cuerpo docente y los profesionales de la salud involucrados también experimentaron un crecimiento notorio comparado con el ciclo anterior. Según detalló SEFAC, la última edición contó con la participación de 145 farmacéuticos comunitarios que, apoyados por una media de ocho voluntarios por provincia, impartieron las sesiones en aulas de diversas localidades españolas, incluyendo A Coruña, Albacete, Asturias, Badajoz, Baleares, Cáceres, Cantabria, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Ourense, Alicante, Valencia, Valladolid, Huesca, Teruel y Zaragoza.

El perfil de los estudiantes formados muestra una media de edad de 15,1 años y una ligera mayoría femenina, con un 51 por ciento del total. Los datos recogidos por SEFAC revelan que el 82,2 por ciento de estos alumnos había consumido medicación en fechas recientes. Entre los fármacos más empleados destacan: antibióticos (11 por ciento), paracetamol (44 por ciento), ibuprofeno 400 miligramos (29 por ciento) e ibuprofeno 600 miligramos (24 por ciento). Estos datos subrayan la frecuencia con la que los jóvenes recurren al uso de medicamentos, así como la importancia de una formación adecuada sobre su administración y las consecuencias de un uso inadecuado.

El impacto de las sesiones formativas se reflejó en la mejora de los conocimientos de los participantes. Según la evaluación recogida por Fundación SEFAC, la puntuación media en conocimientos generales sobre medicamentos y resistencias antimicrobianas ascendió de 4,2 a 6,9 puntos sobre diez tras la intervención. Este avance evidencia el efecto positivo de la formación impartida por los farmacéuticos comunitarios.

La valoración de la actividad por parte de quienes participaron superó notablemente la media general: los alumnos calificaron la experiencia con 8,6 puntos sobre diez, mientras que el profesorado y los farmacéuticos asignaron un 9,2 y un 9,4 respectivamente. Estos resultados, según SEFAC, demuestran la receptividad del estudiantado y del personal docente a propuestas de educación sanitaria lideradas desde la comunidad.

Joaquina Huarte, coordinadora nacional del proyecto ConóceMe, señaló la trascendencia de esta iniciativa al afirmar que "la relevancia del tema, el uso de medicamentos entre los adolescentes y el bajo nivel de conocimientos inicial constatado subrayan la necesidad de continuar con el proyecto ConóceMe. Este estudio destaca el papel del farmacéutico comunitario como agente clave en la educación para la salud y evidencia la relevancia de su implicación en iniciativas relacionadas con los medicamentos dentro de la comunidad", cita publicada por SEFAC.

Además de la labor educativa en las aulas, el proyecto durante este último ciclo se fortaleció mediante la firma de convenios de colaboración con diversas entidades. Según enumeró SEFAC, entre los organismos implicados figuran los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Madrid, Ourense, Santa Cruz de Tenerife y Valladolid. También firmaron acuerdos la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, la Dirección Provincial de Educación de Valladolid, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Zaragoza, que integrará el proyecto ConóceMe dentro de su catálogo de cursos para centros educativos.

La incorporación de más centros y la consolidación de alianzas con instituciones locales ponen de relieve el interés institucional y social por promover una formación rigurosa frente al uso de medicamentos y las resistencias antimicrobianas entre la población juvenil. De acuerdo con SEFAC, los datos recabados refuerzan la implicancia de continuar con estos programas preventivos y educativos que posicionan a los farmacéuticos comunitarios como interlocutores directos y especializados dentro del sistema educativo.

A lo largo de las sesiones desarrolladas, los farmacéuticos comunitarios, con el apoyo de voluntariado local, se ocuparon de abordar conceptos clave de farmacología, prevención de errores en la medicación y el papel de las resistencias antimicrobianas. El impacto de estas actividades traspasa el ámbito escolar para reforzar la prevención de riesgos asociados al uso irracional de fármacos y a la creciente preocupación por la resistencia bacteriana. Con la implicación de un número cada vez mayor de voluntarios y el aval institucional, la iniciativa ConóceMe se perfila como un canal relevante de promoción de la salud en jóvenes, según coincidieron los responsables citados por SEFAC.