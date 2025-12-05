Los Reyes presidirán en Murcia la entrega del Premio Princesa Girona de Investigación

Murcia será el punto final del Tour del Talento 2026, una iniciativa impulsada por la Fundación Princesa de Girona con el apoyo de TRIVU, que recorrerá cinco ciudades españolas durante la primera mitad del año. Del 25 al 29 de mayo, la capital murciana se transformará en un escenario para la formación, la innovación y el impulso del talento joven, acogiendo la proclamación del Premio Princesa de Girona 2026 en la categoría de Investigación para la que está prevista la asistencia de los Reyes, según ha afirmado la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, durante la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

Por su parte, el alcalde, José Ballesta, ha destacado en redes sociales, que este es un evento "de enorme importancia, por lo que representa como reconocimiento al esfuerzo, al talento y a la creatividad de los jóvenes investigadores, tanto españoles como murcianos".

TOUR DEL TALENTO

El Tour del talento, impulsado por la Fundación Princesa de Girona, con TRIVU como entidad impulsora, pondrá rumbo a cinco ciudades españolas durante el primer semestre del año 2026, donde desplegará más de 250 actividades dirigidas a jóvenes de entre 16 y 35 años. La primera parada será en Sant Boi de Llobregat y Baix Llobregat (del 2 al 6 de febrero); Huesca (del 23 al 27 de febrero), Alcalá de Henares - Madrid (del 23 al 27 de marzo); Granada (del 27 al 30 de abril), y Murcia (25 al 29 de mayo), donde terminará.

El Tour del talento 2026 llega con importantes novedades. Por un lado, incorpora una mayor cantidad de contenido dirigido a jóvenes, integrando orientación vocacional en las actividades y estrenando nuevos recursos formativos para participantes de la franja específica 15 a 19 años, según informaron desde CoolMediaLab en una nota de prensa.

Además, apuesta por generar un legado en cada ciudad, impulsando acciones que darán continuidad al Tour y a proyectos locales, y aumentarán la participación juvenil en los programas de la Fundación. La implicación empresarial también crece, con un mayor número de compañías y entidades que se suman al proyecto, consolidando su dimensión e impacto.

Finalmente, destaca un modelo territorial innovador: la edición en la comarca de Baix Llobregat potenciará las sinergias entre cuatro municipios conectados - Sant Boi, Gavà, Viladecans y Castelldefels- para acercar los contenidos a más jóvenes y amplificar su alcance reforzando una propuesta que no solo acompañará a los jóvenes durante la semana del Tour, sino que dejará huella y sembrará oportunidades a largo plazo. Para años sucesivos, este modelo de desarrollo para el Tour del talento se seguirá trabajando, sobre todo en la áreas metropolitanas de las grandes ciudades.

Su director, Jordi Estruga, ha explicado que esta quinta edición del Tour del talento llega "con una agenda repleta de actividades diseñadas para inspirar, preparar y movilizar a los jóvenes, ayudándoles a descubrir y potenciar sus talentos para su desarrollo personal y profesional". Además, ha afirmado que en esta edición, se busca "consolidar el impacto del Tour en todo el territorio y dejar un legado duradero que impulse proyectos más allá de la semana del evento, fortaleciendo el compromiso de las ciudades con su juventud".

Este año se estrena "un modelo territorial innovador en Cataluña, conectando Sant Boi, Gavà, Viladecans y Castelldefels para crear sinergias y ampliar el alcance del Tour", ha añadido.

Las cinco ciudades volverán a ser testigo de las proclamaciones del ganador de una de las cinco categorías de los Premios Princesa de Girona 2026: la categoría Social se conocerá en Sant Boi de Llobregat; CreaEmpresa, en Huesca; Premio Internacional, en sus dos categorías, CreaEmpresa e Investigación en Alcalá de Henares - Madrid; Arte, en Granada, e Investigación, en Murcia. Estos galardones, referentes en el reconocimiento del talento joven en España, ponen en valor trayectorias capaces de inspirar a miles de jóvenes y demostrar que la innovación, la creatividad y el compromiso social son motores reales de transformación.

PRINCESA DE GIRONA CONGRESFEST Y ANUNCIO DE LOS PREMIADOS

El Princesa de Girona CongresFest será de nuevo como el acto principal del Tour del talento, siendo el escenario de las distintas proclamaciones de los premiados y acogiendo conferencias, actividades formativas, mesas redondas y actuaciones musicales con el objetivo de inspirar y fomentar el potencial de los jóvenes. En las últimas ediciones, Sus Majestades los Reyes han participado de este evento y han querido estar presentes en el anuncio de los nuevos premiados de las diferentes categorías en las diferentes ciudades.

Durante los días de parada, el Tour del talento impulsará numerosas actividades en diferentes espacios de los cinco municipios vinculadas a los distintos programas de la Fundación Princesa de Girona, orientadas a la formación en entornos BANI, la mejora de la empleabilidad y la gestión del bienestar emocional de los jóvenes a través de actuaciones musicales, Talent sessions, Ferias de empleo, Foros de talento, visitas culturales y de ocio, coloquios, expediciones, espacios de networking, talleres deportivos, entre otras. En definitiva, una programación innovadora que combina formación, inspiración y oportunidades de conexión con empresas y entidades, diseñada para que cada joven encuentre su espacio, descubra referentes y conecte con nuevas posibilidades para su futuro.

CATALUÑA, PUNTO DE PARTIDA

Un año más, el Tour dará su pistoletazo de salida en Cataluña, en Sant Boi de Llobregat, con una edición que refuerza su identidad territorial y su conexión con el tejido social y empresarial de la zona. El Tour se desplegará en cuatro municipios conectados: Sant Boi, Gavà, Viladecans y Castelldefels, con la proclamación del Premio Social. Este modelo territorial innovador "no solo refleja la identidad compartida del territorio, sino que también impulsa redes locales de emprendimiento, formación y participación juvenil, acercando los contenidos a más jóvenes y consolidando un ecosistema transformador en la comarca", han indicado.

El Tour continuará con tres paradas intermedias que consolidan su alcance nacional. En Huesca se proclamará el Premio CreaEmpresa en el marco de una semana centrada en la innovación y el emprendimiento. La siguiente parada será Alcalá de Henares (Madrid), que acogerá la proclamación de los dos premios internacionales, reafirmando su vocación global. Finalmente, Granada será escenario de la proclamación del Premio Arte. Una cita que subraya la creatividad y la cultura como motores de transformación social, en una ciudad candidata a ser capital europea de la cultura en 2031.

El cierre de la gira tendrá lugar en Murcia, a finales de mayo, donde se proclamará el Premio Investigación, consolidando el papel de la ciencia y la innovación en el impulso del talento joven.

LAS ALIANZAS DEL TOUR

Con el Impulso de TRIVU, para la organización del Tour del talento la Fundación Princesa de Girona cuenta con la coorganización con los respectivos ayuntamientos e implicación de empresas aliadas en el territorio, así como también de las administraciones públicas. Las ciudades se convierten en protagonistas durante la semana del Tour y tienen un papel activo en la difusión de las diferentes actividades y en la cesión de espacios donde albergarlas.

Gracias a estas alianzas, en sus cuatro años de vida, el Tour del talento se ha convertido en un evento de referencia para el talento joven. Más de 100.000 participantes que ya han formado parte del Tour han podido desarrollar competencias como la gestión emocional, el trabajo en equipo o el liderazgo, ampliar su red de contactos o impulsar su espíritu emprendedor y, además, han tenido la oportunidad de conocer historias y profesionales que les han inspirado a lograr sus propósitos o a generar un impacto positivo en la sociedad.