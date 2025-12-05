Agencias

La Asamblea General de la ONU aprueba extender hasta 2029 el mandato de la UNRWA

Guardar

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes por abrumadora mayoría extender tres años más el mandato de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), a pesar de los intentos de criminalización de su labor en el marco de la ofensiva lanzada hace más de dos años por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, donde más de 70.100 palestinos han fallecido.

La votación --que establece la extensión del mandato hasta el 30 de junio de 2029-- ha salido adelante con 151 votos a favor, mientras que diez países han votado en contra, entre ellos Estados Unidos e Israel. Además, otros 14 países se han abstenido.

Según la resolución 'Ayuda a los refugiados palestinos', la Asamblea ha aplaudido a la UNRWA por la entrega de ayuda vital a los refugiados palestinos y su rol como un factor de estabilización en la región de Oriente Próximo.

Durante la sesión, el pleno ha dado 'luz verde' a varias resoluciones más, que muestran su "completo apoyo al mandato de la agencia y condena" los ataques contra su personal, que se han saldado con más de 300 trabajadores muertos y heridos, mientras que alertan de los intentos de "menoscabar sus operaciones" y han pedido al Gobierno israelí que respete sus "privilegios e inmunidades".

Asimismo, han reafirmado el derecho de la población palestina a sus bienes y a sus ingresos, han deplorado las prácticas israelíes que violan los Derechos Humanos de los palestinos en los territorios ocupados, en particular los asentamientos israelíes tanto en Palestina como en Siria, y han instado a tomar medidas contra los colonos "extremistas" y quienes les apoyan.

LAZZARINI: AHORA ES NECESARIO TRADUCIRLO A UN COMPROMISO GENUINO

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha "saludado la votación abrumadora de la Asamblea General de la ONU para renovar el mandato" de la agencia y ha subrayado que "refleja la amplia solidaridad de las personas de todo el mundo con los refugiados palestinos".

"También es un reconocimiento de la responsabilidad de la comunidad internacional de apoyar las necesidades humanitarias y de desarrollo humano de los refugiados palestinos en espera de una solución justa y duradera a su difícil situación que dura décadas", ha manifestado.

No obstante, el jefe de la UNRWA ha sostenido a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que "ahora es necesario que la votación se traduzca en un compromiso genuino y en recursos equivalentes para garantizar que se cumpla el mandato".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irak emite órdenes de captura contra los responsables del ataque a un yacimiento gasístico

Las autoridades de Bagdad identificaron a los sospechosos del reciente atentado contra una instalación clave del sector, ordenando su arresto y desplegando nuevas estrategias de defensa para frenar ataques y mejorar la respuesta ante amenazas a la infraestructura estratégica

Infobae

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo de este viernes

Figuras de distintas disciplinas y autoridades de alto perfil asistirán al acto inaugural en Washington, que marcará la distribución de selecciones en la primera Copa Mundial con 48 equipos y buscará captar nuevas audiencias para el certamen

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron

España celebra los "importantes pasos" del acuerdo entre Colombia y el Clan del Golfo hacia la paz

España celebra los "importantes pasos"

Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza

Voceros de Hamás denunciaron “claro crimen de guerra” tras el impacto en una carpa junto al hospital de Jan Yunis, donde murieron varios desplazados, mientras la comunidad internacional exige proteger a menores y cumplir el alto el fuego en Gaza

Al menos cinco muertos, incluidos

La fotografía que confirma el apoyo incondicional de la Infanta Elena al emérito

En un restaurante de Madrid, la hija mayor de Juan Carlos I se mostró junto a autores, familiares y figuras públicas, en una cita que buscó afianzar la unidad familiar y contrarrestar el impacto social de la biografía recién presentada

La fotografía que confirma el