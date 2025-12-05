España se medirá con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Mundial 2026

El debut de Cabo Verde como participante en la Copa Mundial de la FIFA marcará uno de los principales atractivos del Grupo H, donde España, Arabia Saudí y Uruguay serán sus rivales en la fase inicial del torneo. De acuerdo con la información publicada tras el sorteo oficial realizado en Washington, la selección española quedó situada en un grupo diverso, junto a equipos de África, Asia y Sudamérica, en una edición que incrementa el número de selecciones y la variedad de procedencias. El sorteo, celebrado el viernes en la capital estadounidense, determinó la estructura definitiva de los grupos para la cita mundialista, programada para el verano boreal de 2026 y organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Según detalló la prensa internacional, la ceremonia supervisada por la FIFA reunió a delegaciones y autoridades de las federaciones participantes, estableciendo las bases de una de las copas más amplias, con treinta y dos equipos y las selecciones clasificadas por la vía de repesca distribuidos en doce grupos. La conformación del Grupo H coloca a España ante el reto de medirse con selecciones que representan diferentes estilos futbolísticos y trayectorias competitivas, un escenario inédito frente a una debutante, como Cabo Verde, y equipos con amplia experiencia como Arabia Saudí y Uruguay.

De acuerdo con lo reportado por distintos medios, la inclusión de Cabo Verde en el torneo supone un hito para el país africano, que vivirá su primera experiencia en la máxima cita futbolística. La designación de Arabia Saudí ubica a la selección asiática, de recurrente presencia en mundiales, en el mismo grupo que el representativo español. Uruguay, bicampeón en la historia de la Copa Mundial y considerado uno de los clásicos del certamen, completa el cuadro. Según consignaron los medios especializados, este emparejamiento representa un reto competitivo para los españoles, inmersos en una fase de reconstrucción bajo la actual dirección técnica y cuyo desempeño frente a rivales de distintas confederaciones será clave en la fase de grupos.

El medio local en Washington precisó que la distribución de los grupos priorizó evitar que selecciones de una misma confederación quedaran emparejadas, siguiendo las directrices de la FIFA para maximizar la diversidad y enriquecer la primera fase del torneo. Esta estrategia, confirmada por la organización, forma parte de un esfuerzo para aumentar el atractivo y la competitividad, promoviendo el encuentro de estilos y trayectorias diversas.

Continuando con el reparto definido en el sorteo, el Grupo A contará con México, Sudáfrica, Corea del Sur y el vencedor del playoff D; Canadá encabezará el Grupo B junto a Catar, Suiza y el clasificado del playoff A; Brasil liderará el Grupo C, acompañado de Marruecos, Haití y Escocia; Estados Unidos estará en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y el vencedor del playoff C; Alemania compartirá el Grupo E con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador; Países Bajos disputará el Grupo F frente a Japón, Túnez y el vencedor del playoff B; Bélgica se incluye en el Grupo G junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda; Francia irá al Grupo I con Senegal, el ganador del playoff 2 y Noruega; Argentina encabezará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania; Portugal jugará en el Grupo K junto al vencedor del playoff 1, Uzbekistán y Colombia, e Inglaterra se enfrentará en el Grupo L a Croacia, Ghana y Panamá, según consigna la prensa internacional.

La ceremonia en Washington, según informaron los organizadores y reportaron medios internacionales, también sirvió para anunciar los horarios tentativos y presentar el calendario preliminar de partidos, así como explicar los criterios para el avance a las rondas de eliminación. La edición de 2026 marcará el inicio de un nuevo formato, ampliando la participación de selecciones de todas las confederaciones y facilitando oportunidades para equipos que antes no alcanzaron la fase de grupos, ejemplificado por el caso de Cabo Verde.

Autoridades deportivas y la FIFA señalaron que la organización logística y el traslado de equipos entre sedes de Estados Unidos, Canadá y México requieren una coordinación significativa. El formato permitirá a las selecciones y a los aficionados seguir a sus equipos a través de distintas ciudades norteamericanas según el avance en el campeonato. El medio informó además que la presencia simultánea de representativos de tres continentes distintos en el Grupo H constituye una de las novedades del certamen, resultado del proceso de ampliación diseñado para fomentar el intercambio y la competencia entre diferentes culturas futbolísticas.

En cuanto a la ruta deportiva, España afrontará la fase inicial del torneo en un contexto de reajustes internos y bajo el escrutinio de su afición y del cuerpo técnico. La variedad de oponentes representa un desafío técnico y táctico, ya que el grupo incluye no solo a una selección debutante sino también a una experimentada Uruguay y a un equipo saudí habitual en la competición. Cabo Verde, tras ganar su pase en las rondas clasificatorias, afrontará su estreno absoluto en el escenario más relevante del fútbol de selecciones.

Portales informativos destacaron que la ceremonia del sorteo supuso el inicio formal de los preparativos, tanto para la FIFA como para las federaciones nacionales. Los equipos comenzarán a ajustar sus planes de entrenamiento y a estudiar a los rivales que les han tocado, en una cuenta regresiva que anticipa desplazamientos, adaptaciones y la definición de estrategias para afrontar a contrincantes con estilos y antecedentes distintos.

La competitividad y la integración entre federaciones y órganos rectores del fútbol mundial quedaron reflejadas en el desarrollo del sorteo y en la colaboración de las autoridades anfitrionas con la FIFA. Los organizadores hicieron hincapié en la importancia de la seguridad, la movilidad y la experiencia de los aficionados, según publicaron plataformas noticiosas internacionales. El evento también significó la oficialización de los criterios de avance y el punto de partida para la coordinación logística de una copa que recorrerá docenas de sedes a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá en el verano de 2026.

La ampliación del cuadro de selecciones y la distribución en grupos con diversidad geográfica constituyen uno de los principales elementos distintivos de esta edición. La inclusión de equipos como Cabo Verde se atribuye al impacto de las nuevas reglas de repesca y al propósito de la FIFA de internacionalizar al máximo la competición. Esta estructura se ha traducido, según los organizadores, en una mayor presencia de equipos de África, Asia y América, fortaleciendo el carácter global del torneo y reforzando el objetivo de fomentar el intercambio deportivo y cultural entre naciones.

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial 2026 ha comenzado oficialmente para la selección masculina de España, que compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en una fase inicial marcada por la diversidad táctica y la representación de tres continentes distintos, condiciones que, según medios internacionales, plantean retos tanto deportivos como logísticos en la cita que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.