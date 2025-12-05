Agencias

El SIL Barcelona promociona en Colombia su vigesimoctava edición

El Salón Internacional de la Logística (SIL) ha promocionado en Cartagena de Indias (Colombia) su vigesimoctava edición, que se celebrará del 3 al 5 de junio de 2026, según ha explicado el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) este viernes en un comunicado.

Para ello, el SIL, la feria de los sectores de la Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, ha contado con un 'stand' en el Congreso Internacional de FITAC, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, con el objetivo de atraer la participación de empresas latinoamericanas al evento.

El presidente del SIL, Pere Navarro, ha destacado "la importancia de participar de manera activa en foros como el de FITAC que sirve como punto de encuentro para los principales actores, instituciones y cargos directivos del sector logístico y el comercio exterior".

El SIL, organizado por el CZFB, cerró su última edición con más de 15.100 visitantes, 650 empresas participantes, un 30% de las mismas internacionales, y una batería de 250 eventos.

El objetivo de la feria pasa por generar oportunidades de negocio y contactos entre profesionales que, en última instancia, permita al sector "hacer frente y adaptarse, con la mayor velocidad posible, a los grandes cambios que se producen día a día en el sector".

