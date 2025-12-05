El Rey Felipe VI recibe a Cesur en el décimo aniversario de la asociación para impulsar el progreso del sur de España

Durante la celebración en Madrid del décimo aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), la Junta Directiva de la entidad trasladó al Rey Felipe VI el impacto de sus programas para repatriar talento joven e impulsar el emprendimiento, en un encuentro que la asociación consideró un "estímulo decisivo" para continuar su labor. El presidente de Cesur, José Manuel González, encabezó la representación que acudió al Palacio de La Zarzuela, donde se hizo entrega al monarca del balance de una década de actividad orientada a la transformación económica y social del sur del país, de acuerdo con lo publicado por Cesur en un comunicado, según reportó el medio.

Durante la audiencia privada, según consignó la asociación y difundió el medio, los dirigentes de Cesur subrayaron el alcance supraautonómico de la entidad, que integra a empresas de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Los asociados de Cesur, en conjunto, contribuyen con aproximadamente el 30% del Producto Interior Bruto de la mencionada región, dato señalado por los representantes como muestra de su peso en la economía regional.

El encuentro con Felipe VI sirvió para presentar las principales líneas de acción y retos que enfrenta el tejido productivo del sur de España. Entre ellos, la Junta Directiva destacó la importancia de incrementar el tamaño medio de las empresas, promover el regreso y la retención de jóvenes profesionales, y fomentar una imagen social más positiva de la figura del empresario con el fin de despertar nuevas vocaciones.

De acuerdo con la información difundida por Cesur, la Junta Directiva expuso ante el Rey la consideración de la empresa como "instrumento de transformación social y vehículo clave para el progreso", remarcando la posición que ocupa la asociación como una voz independiente y renovadora en el panorama empresarial español. En el marco del encuentro, mencionaron el funcionamiento de once Comisiones de Trabajo y la labor de su "think tank", dedicadas a convertir iniciativas de mejora social y económica en propuestas concretas de política pública.

Tal como señaló la organización en la información entregada a medios, la agenda de innovación ocupa un lugar central en la actividad de Cesur. Además de contar con un centro propio de innovación abierta, la asociación impulsa proyectos dirigidos a escolares, como el programa 'I'm Growlaber', así como iniciativas específicas destinadas al emprendimiento de mujeres, como 'Wow.up'.

La relación de Cesur con la Fundación Princesa de Girona también formó parte de la exposición ante Felipe VI. La asociación colabora particularmente en el Tour del Talento, iniciativa orientada a identificar y estimular capacidades en los jóvenes de la región sur.

Entre las acciones de responsabilidad social corporativa, la dirección de Cesur mencionó el programa 'Non Stock', una plataforma digital destinada a facilitar la donación de productos no perecederos a organizaciones benéficas, constituyéndose según la entidad en una herramienta pionera en España. Asimismo, se mencionó la organización de los Premios PEC, que buscan dar visibilidad nacional al trabajo y la responsabilidad de empresarios procedentes de Andalucía y Extremadura.

Según difundió Cesur, la organización mantiene una estructura que incluye un Consejo Asesor Nacional en Madrid, lo que permite vehicular las demandas y propuestas de la entidad al Gobierno central. La asociación, además, desarrolla actividad institucional a nivel europeo, especialmente en Bruselas, con el objetivo de afirmar el peso específico del empresariado del sur de España en el contexto nacional e internacional.

El agradecimiento al Rey Felipe VI por la audiencia ocupó un lugar destacado en el cierre del encuentro, según quedó reflejado en la nota informativa de la entidad, que presentó este acto como un impulso adicional a los objetivos de Cesur. Junto al presidente José Manuel González, asistieron al acto Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo y fundador; Carlos López, secretario (Garrigues); Juan Pablo Lucena, tesorero (IVB Abogados y Economistas); Hilario Albarracín, presidente del Consejo Asesor Nacional; y figuras empresariales como Ricardo Pumar (Grupo Insur), Juan Francisco Iturri (Grupo Iturri), Francisco Javier de Aspe (Insersa), Carlos Carrasco (Banca March), Francisco Carrera (Gévora), Manuel Contreras (Grupo Azvi) y Pedro Fernández-Salvador (Golden Aulaga).

Integraron además la comitiva consejeros de la talla de Marta Gallego (Migasa), Alberto García (EY), Luis Manuel Halcón (IESE Business School), Sandra Pérez (Grupo Attendis), Antonio Pérez (Bidafarma), Dámaso Quintana (Cunext), Ignacio Salcedo (Greening Group), Marta Sánchez (Narval Logística Frigorífica), Nicolás Sierra (KPMG), Álvaro Suárez-Guanes (Grupo Inprex), Javier Targhetta (Atlantic Copper), Blanca Torrent (Aceitunas Torrent) y Jaime Trueba Bustamante (World Trade Center Sevilla), junto a Carlota García-Jarana, adjunta a la Dirección General de Cesur; Pilar Goyenechea, jefa de Gabinete de Presidencia; y Alcora Jiménez, responsable de Actividades y Protocolo de la asociación.