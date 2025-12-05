El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía investigar al Hospital de Torrejón por reesterilizar y reutilizar catéteres

De acuerdo con la información contenida en el comunicado de la Asociación El Defensor del Paciente, la presidenta de esta entidad, Carmen Flores, vinculó las denuncias sobre la reutilización de catéteres a posibles delitos, aludiendo tanto a la normativa vigente como a diversas figuras recogidas en el Código Penal español. Flores señaló que las acciones descritas por empleados del Hospital de Torrejón, quienes habrían advertido de la orden de reesterilizar y reutilizar dispositivos médicos de un solo uso, podrían haber implicado actuaciones realizadas “con premeditación y mala fe”. Estas afirmaciones aparecen en el contexto de una nueva solicitud dirigida a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la que la asociación demanda una investigación sobre la práctica en ese centro sanitario.

Según detalló la propia asociación en el comunicado citado por El Defensor del Paciente, varios trabajadores del Hospital de Torrejón reportaron internamente órdenes para limpiar, reesterilizar y volver a emplear catéteres, a pesar de estar clasificados legalmente como de único uso. La organización subraya que este procedimiento, además de no estar permitido por la ley, requiere intervenciones industriales específicas que solo pueden ejecutar compañías externas especializadas, y no el personal del hospital. El Defensor del Paciente sostiene que estas conductas contravendrían el Real Decreto 1591/2009, que considera una infracción grave la reutilización indebida de productos sanitarios de un solo uso, principalmente por el riesgo que representa para la salud de los pacientes.

La entidad recuerda también que los hechos descritos podrían analizarse desde la perspectiva penal. Según reportó El Defensor del Paciente, la reutilización de material desechable en condiciones no autorizadas puede encajar en posibles delitos vinculados a la imprudencia profesional o negligencia médica. El comunicado menciona los artículos 142 y 152 del Código Penal, que establecen sanciones como penas de prisión y multas para profesionales cuya conducta imprudente ocasione lesiones o la muerte.

Además, la organización enfatiza que los denunciantes, empleados del propio centro sanitario, manifestaron a las autoridades hospitalarias que las directrices recibidas violaban la legalidad vigente. La asociación sostiene que el hecho de alertar a la Fiscalía responde a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a quienes tengan conocimiento de posibles delitos públicos, en virtud de su función o responsabilidad, a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal.

El Defensor del Paciente enmarca estas denuncias dentro de un expediente ya tramitado en instancias judiciales y considera que este nuevo episodio podría agravar la situación por la acumulación de presuntas irregularidades vinculadas al hospital. Según indicó el comunicado, la presidenta del colectivo remarcó que el riesgo potencial radica en la posibilidad de transmisión de enfermedades o infecciones debido a la reutilización de material considerado desechable por los estándares médicos y legales.

La asociación utiliza los argumentos legales y penales para reforzar la necesidad de una investigación. Sostiene que la fiscal general debe intervenir para esclarecer si las órdenes partieron de responsables del hospital y si esa práctica se realizó, como sostienen los denunciantes, de forma consciente y sabiendo que contravenía la legislación. Para la organización, este tipo de noticias adquiere una especial trascendencia por el impacto que puede tener sobre la salud pública y la confianza de los usuarios del sistema sanitario.