El Centre del Carme se sumerge en el jazz latino junto a músicos de la banda de Alejandro Sanz

Con una trayectoria que abarca colaboraciones con figuras reconocidas como Alejandro Sanz y distinciones como nominaciones a los Grammy Latinos, Glenda del E y Carlos Martín conforman el núcleo de la próxima sesión de Encuentros en el Carmen, una propuesta que incorpora el jazz afrolatino y la salsa en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC). El evento, con fecha programada el 12 de diciembre, contempla tanto una charla como una actuación en formato acústico. Según detalló el Centre del Carme en un comunicado, la iniciativa busca resaltar la amplitud del talento internacional asociado a la música de raíz latina y su integración en el panorama contemporáneo.

De acuerdo con la información institucional difundida por el centro, tanto Glenda del E como Carlos Martín mantienen una relación profesional sólida con Alejandro Sanz, acompañándole en sus proyectos y giras internacionales. Ambos, además, colaboran en diversos proyectos musicales por cuenta propia, dentro del género jazz latino y salsa. En esta nueva edición de los ya conocidos Encuentros en el Carmen, estarán acompañados por el director del ciclo, Quique López, y compartirán anécdotas sobre una carrera marcada por logros, incluyendo varias nominaciones a premios de relevancia y la creación de producciones musicales con identidad propia.

El medio informó que Nicolás Bugeda, director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, subrayó el valor de la cita al reflejar la relevancia de la música como manifestación artística actual, así como el papel de la Comunitat Valenciana como lugar de origen de numerosos músicos reconocidos en escenarios nacionales e internacionales.

La hoja de vida de Carlos Martín, trombonista, trompetista y percusionista nacido en Valencia, incluye inicios formativos en la Agrupación Musical Santa Cecilia de Sedaví y en Sedajazz. Allí, según publicó la institución, captó la atención de Alejandro Sanz, a quien acompaña desde hace cerca de veinticinco años, ejerciendo en tiempos recientes el rol de director y arreglista musical. Durante este período, ha formado parte de nueve giras internacionales y ha participado en la grabación de discos que han recibido cinco Grammys Latinos y un Grammy estadounidense, según consignó el medio.

Martín registra colaboraciones con una amplia diversidad de artistas, entre los que figuran Pablo Alborán, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Niña Pastori y Jorge Drexler, según detalló el comunicado. El músico dio vida a la agrupación Plena 79, un proyecto de fusión que en 2023 obtuvo una nominación a los Grammy Latinos y resultó ganador del Premio Carles Santos al mejor disco de fusión y mestizaje. Su trabajo como solista abarca álbumes de jazz y latin jazz, entre los que resaltan “The Journey” y “Converging Roots”. La labor de Martín también se extiende al ámbito formativo, donde actúa como docente en Musikene, la Universidad Musical de San Sebastián, y como profesor invitado en Codarts, Conservatorio de Rotterdam.

En el caso de Glenda del E, cubana residente en Valencia, la actividad profesional se centra en la interpretación y composición de jazz afrolatino. Desde 2015, forma parte de la banda de Alejandro Sanz como pianista y corista tanto en actuaciones en directo como en grabaciones de estudio. Según consignó el Centre del Carme, la artista ha sido nominada a un Grammy Latino en 2022 por su disco “Ella”, realizado en colaboración con Daniela Padrón, y ha participado como intérprete o autora en producciones asociadas a galardones en los Grammy Latinos, junto a figuras como Álex Cuba o el propio Alejandro Sanz.

El historial de colaboraciones de Glenda del E incluye nombres como Paquito de Rivera, Fernando Osorio y José Luis Rodríguez. Además, desempeña actividades docentes en diversas instituciones internacionales, tales como la sede en Valencia de la Berklee College of Music, la Escuela de Música Yamaha de Canadá, el Conservatorio de Música de Miami y la Escuela de Piano de Nueva York.

Durante la sesión prevista en el Centre del Carme, Glenda del E y Carlos Martín dialogarán sobre los elementos centrales de su carrera y las claves del proceso de internacionalización de su música, así como sobre la experiencia acumulada en sus diferentes proyectos. La jornada ofrece tanto contenido biográfico como interpretaciones, en un formato donde la interacción y el enfoque didáctico buscan aproximar el mundo del jazz latino y la salsa al público general.