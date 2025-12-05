Costa y Von der Leyen viajarán el 8 de enero a Amán para la primera cumbre entre Jordania y la UE

El fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa se sitúa entre los ejes principales de la primera cumbre bilateral entre la Unión Europea y Jordania, donde se analizan también actualizaciones en Asistencia Macrofinanciera y nuevos fondos dirigidos al desarrollo de capacidades de las Fuerzas Armadas jordanas. El bloque europeo aprobó recientemente un paquete de 35 millones de euros del Mecanismo Europeo para la Paz, cuyo objetivo es mejorar los recursos defensivos del país de Oriente Próximo. Este encuentro, según reportó el medio, cuenta con la presencia del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes se desplazan a Amán el 8 de enero para mantener el diálogo estratégico con el rey Abdalá II.

De acuerdo con la información publicada, la cumbre busca afianzar la Asociación Estratégica y Global rubricada por ambas partes en enero de 2025. Este acuerdo refuerza la consideración de Jordania como socio determinante para la UE en la región, principalmente por el papel que desempeña en la acogida de refugiados palestinos, así como por las reformas internas impulsadas en el propio país y su importancia para preservar la estabilidad en un momento marcado por el conflicto en Gaza.

La agenda del encuentro contempla como temas centrales el estado de las relaciones bilaterales, la profundización en los vínculos políticos y económicos, y el seguimiento a los mecanismos y compromisos asumidos en la asociación firmada previamente. El Consejo de la UE señaló que se abordarán una serie de desafíos internacionales de primer orden, entre ellos la evolución de la guerra en Gaza, la situación en Ucrania, la agenda migratoria, la seguridad regional y el comercio entre ambas partes.

Según consignó el medio, además de la cooperación en seguridad y defensa, destaca la ayuda macrofinanciera pactada para Jordania. En el verano reciente comenzaron a desembolsarse 500 millones de euros como parte de la primera fase de este apoyo, previsto dentro del Memorando de Entendimiento acordado en la citada Asociación Estratégica. Estas aportaciones forman parte de los más de 3.000 millones de euros en ayudas directas, inversiones y apoyo financiero comprometidos por la UE para fortalecer el desarrollo económico y social en el reino hachemita, recursos que están supeditados a la evolución de una serie de reformas institucionales en el país.

El medio precisa que la Unión Europea considera a Jordania un elemento central para el equilibrio en la zona. En el marco de la firma de la Asociación Estratégica, Von der Leyen calificó a Amán de pilar de estabilidad regional, poniendo énfasis en la disposición del gobierno jordano a acoger a millones de refugiados y en su apuesta por contribuir a la pacificación y seguridad en Oriente Próximo.

Durante las conversaciones en Amán se espera que líderes europeos y autoridades jordanas también analicen fórmulas para incrementar la cooperación migratoria con vistas a contener los movimientos transfronterizos en un contexto de crisis continuada en Oriente Próximo. La negociación de futuros programas de inversión y nuevas rondas de asistencia financiera para enfrentar los retos económicos globales constituye otro de los puntos previstos para el diálogo.

Tal como destacó la cobertura publicada, la decisión de celebrar la primera cumbre bilateral en la capital jordana refleja el interés de la Unión Europea por consolidar la alianza con Jordania no solo en materia económica y de seguridad, sino también en el marco de la ayuda humanitaria y el respaldo a las minorías desplazadas a raíz de los conflictos en la región. El diálogo se orienta así a renovar, ampliar y robustecer el compromiso mutuo en un escenario regional de profundas transformaciones.