Cinco drones sobrevolaron el jueves la base francesa que alberga submarinos de misiles balísticos

Las autoridades locales francesas han informado de que al menos cinco drones sobrevolaron el jueves la base de Île Longue, ubicada en el departamento francés de Finisterre, y que proporciona mantenimiento a los cuatro submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear (SSBN) de la Armada Francesa.

La Fiscalía Militar de Rennes ha abierto una investigación después de que se detectaran cinco drones, aparentemente "desarmados", sobrevolando los alrededores de la base, cercana al puerto de Brest, en la región de Bretaña, según ha recogido la cadena BFMTV.

Un batallón de infantería de la Marina encargado de proteger la base --en la que trabajan cerca de 2.400 personas, tanto militares como civiles-- lanzó una operación antidrones y de búsqueda tras detectar la presencia de estos aparatos.

La base, principal bastión francés de la disuasión nuclear, tiene fácil acceso al océano Atlántico y entró en funcionamiento en 1972. Francia también cuenta con cinco submarinos de ataque nuclear, cuya base operativa se encuentra en el puerto militar de Toulon (Var).

Varios países europeos han reforzado en los últimos meses sus defensas aéreas tras detectar drones sobre infraestructuras críticas, lo que ha elevado las tensiones con Rusia, país al que apuntan como principal responsable de estas acciones en el marco de la guerra de Ucrania.

