Así puedes ocultar el pie del árbol sin gastar mucho dinero: solo necesitas una maceta y un poco de yute

Una de las propuestas que ha destacado en redes sociales para mejorar la apariencia del árbol de Navidad consiste en transformar elementos caseros en alternativas decorativas y funcionales que disimulan la base original. Este consejo, que ha tenido un fuerte eco en plataformas como Instagram y TikTok, resulta especialmente útil para quienes desean renovar la decoración navideña sin incurrir en gastos elevados ni depender de soluciones prefabricadas. Tal como publicó el medio original, el procedimiento explicado por la creadora de contenido @nineta34 logra ocultar el soporte del árbol utilizando únicamente una maceta y tela de yute. Esta alternativa busca responder a la preocupación creciente de quienes consideran que el soporte tradicional desentona con el conjunto visual del árbol durante las fiestas.

Según informó la fuente, la tendencia de ocultar el pie del árbol de Navidad se ha popularizado en los últimos años, impulsando a muchos comercios a ofrecer fundas, cubrepies y estructuras decorativas en materiales como tela, ratán o madera. Sin embargo, estos productos suelen tener precios elevados y, en ocasiones, presentan problemas de compatibilidad si el comprador desconoce con precisión las dimensiones de su árbol. Frente a ese contexto, muchas familias empiezan a buscar ideas que se adapten a diferentes modelos de árbol, resulten accesibles y se puedan preparar con recursos domésticos. La alternativa que detalla @nineta34 en redes sociales responde a esa necesidad, pues solo se requieren materiales simples y no exige el uso de herramientas o conocimientos específicos.

El paso a paso parte de seleccionar una maceta lo suficientemente amplia para acoger el pie del árbol. Dentro de la maceta se coloca una pieza de porexpán, que servirá para insertar el soporte original del árbol, asegurando rigidez y estabilidad. El árbol artificial se fija de esa manera y la maceta interior queda oculta al introducirla dentro de otra maceta decorativa o una de mayor tamaño, de acuerdo con las sugerencias que recoge la creadora en su tutorial. El medio original describe que el ajuste entre ambas macetas es fundamental para lograr que el árbol quede recto y centrado, evitando inclinaciones y aportando un aspecto uniforme en la presentación final.

Después de instalar el árbol en la maceta elegida, el siguiente paso aborda cómo disimular los bordes o la estructura interna. Según detalla la fuente, se utiliza tela de yute para envolver la base de la maceta decorativa. La tela puede rodear la estructura, acomodarse con distintos pliegues y dejar caer los extremos de manera natural para obtener un efecto rústico y acorde con el ambiente navideño. Esta elección de material no solo incorpora un matiz natural y festivo, sino que también permite personalizar fácilmente el estilo de la decoración en función de los gustos o el entorno del hogar.

El tutorial de @nineta34 admite variantes según los recursos disponibles en casa. Si no se cuenta con yute, se pueden emplear otros elementos textiles como una manta de tonalidades neutras, sacos de arpillera, papel kraft arrugado, pañuelos grandes o bufandas gruesas. Cada alternativa modifica ligeramente el efecto visual, pero mantiene la premisa de ocultar el soporte plástico original y aportar una nota cálida o nórdica, según la textura y el material del tejido empleado. De acuerdo con el medio, esta adaptabilidad convierte al truco en una solución universal, válida para árboles de diferentes alturas, formas y estilos.

El método expuesto prescinde de herramientas y accesorios especiales, priorizando la reutilización de objetos cotidianos y promoviendo la creatividad en la decoración navideña. Según consignó el medio, la iniciativa responde a la creciente demanda de ideas prácticas y económicas ante la variedad de productos específicos que periódicamente aparecen en el mercado. La popularidad de este procedimiento en redes sociales radica, en parte, en su facilidad de ejecución y en la posibilidad de personalizar el resultado final sin necesidad de realizar compras adicionales.

En el ámbito de la decoración festiva, el enfoque casero para disimular el pie del árbol aparece como una alternativa a los productos comerciales listos para usar, que suelen verse limitados a unas medidas concretas y a un número finito de estilos. Quienes decidan seguir la idea viral de @nineta34 pueden experimentar con diferentes composiciones y combinaciones de tejidos, adaptando el truco a cualquier espacio o tendencia decorativa del hogar. Según detalló el medio, la sencillez en la preparación y la facilidad con la que se puede desmontar el arreglo una vez concluidas las fiestas de Navidad han contribuido a que esta propuesta alcance una amplia difusión y aceptación entre el público que busca soluciones asequibles y originales para renovar su ambientación navideña.