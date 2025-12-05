Agencias

Ascienden a más de 860 los muertos por las inundaciones en el oeste de Indonesia

El balance de muertos a causa de las recientes inundaciones registradas en Indonesia, que afectan principalmente al norte de la isla de Sumatra, ha ascendido a 862, según han confirmado este viernes las autoridades del país, que han afirmado que hay además unos 2.700 heridos y 571 desaparecidos.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que 3,3 millones de personas se han visto afectadas por el paso del ciclón 'Senyar', que ha provocado lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones.

La provincia de Aceh acumula el mayor número de víctimas mortales, seguida de Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental. Al menos 1,1 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y cerca de 10.000 viviendas han sufrido daños.

Asimismo, 535 instalaciones públicas, 184 lugares de culto, 326 centros educativos, 115 edificios de oficinas, 25 establecimientos sanitarios y 295 puentes y carreteras se han visto afectados por las inundaciones.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas y cuentan con la participación del Ejército, además de voluntarios y equipos de emergencias, que alertan de que las grandes dificultades para realizar su trabajo.

Todos ellos tratan de dar con cientos de desaparecidos, retirar el lodo, entregar comida y habilitar las carreteras. No obstante, las autoridades han alertado de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando.

